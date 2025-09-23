National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
23.09.2025
Սիսակ Գաբրիելյանը հանդիպել է Վրաստանի խորհրդարանի կրթության, գիտության եւ երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի հետ
1 / 6

ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը սեպտեմբերի 23-ին հանդիպել է Վրաստանի խորհրդարանի կրթության, գիտության եւ երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Մարիամ Լաշխիի հետ:

Ողջունելով հյուրին եւ շնորհավորելով հանձնաժողովի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ՝ Սիսակ Գաբրիելյանը համոզմունք է հայտնել, որ երկու երկրների խորհրդարանների միջեւ համագործակցությունը շարունակական կլինի:

Վրաստանի խորհրդարանի կրթության, գիտության եւ երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար՝ նշելով, որ մշտապես զգացել են ջերմություն բարեկամ երկրի կողմից: Նա շնորհավորել է Հայաստանի անկախության տոնի առթիվ՝ մաղթելով հաջողություններ:

«Մենք համագործակցության շատ հզոր հիմքեր ունենք»,- ասել է Մարիամ Լաշխին եւ համոզմունք հայտնել, որ համատեղ կիրականացվեն նախանշված բոլոր նախաձեռնություններն ու ծրագրերը:

Սիսակ Գաբրիելյանը խոսել է 2025թ. օգոստոսի 8-ին ԱՄՆ-ում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ խաղաղության ու միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի նախաստորագրման վերաբերյալ: Նա բարձր է գնահատել Վրաստանի դերը տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման գործընթացում եւ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանին աջակցության համար:

Սիսակ Գաբրիելյանը ներկայացրել է Հայաստանի կրթական համակարգում իրականացվող բարեփոխումները, խոսել ուսուցիչների վերապատրաստման, ատեստավորման, վերջիններիս աշխատավարձերի բարձրացման գործընթացի մասին:

Անդրադարձ է կատարվել համատեղ իրականացվող եւ իրականացվելիք կրթական, մշակութային իրադարձություներին, պաշտոնական փոխայցերին: Նշվել է, որ ակտիվ եւ հաջող փոխհամագործակցությունը, համատեղ իրականացվող միջոցառումները մեծապես նպաստում են բարեկամության, միջմշակութային համագործակցության խորացմանը, տարածաշրջանային փորձի փոխանակմանը: Կարեւորվել է Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ երիտասարդական համաժողովների կազմակերպումը երիտասարդական երկխոսության զարգացման եւ համատեղ նոր նախաձեռնությունների իրականացման տեսանկյունից:

23.09.2025
Կհրավիրվեն խորհրդարանական լսումներ
Սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 12:00-ին, ԱԺ նիստերի դահլիճում ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ կհրավիրվեն խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի խմբակցության ներկայացրած «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության նախագիծը: ...
23.09.2025
Հայկ Կոնջորյանը հանդիպել է Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարին
ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը սեպտեմբերի 23-ին հանդիպել է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ՀՀ-ԵՄ համագործակցության հեռանկարները: Կարեւորվել է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխ...
23.09.2025
Երեւանում ավարտվել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը
Երեւանում սեպտեմբերի 23-ին շարունակվել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը: Օրակարգում «Հայաստանն ու Հարավային Կովկասը փոփոխվող աշխարհում. ամրապնդելով ժողովրդավարությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը» թեման է: «Ժողովրդավարական դիմակայունության ամրապնդումը ՀՀ-ում եւ ոչ միայն» թեմայի շ...
23.09.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Սեպտեմբերի 24-ին` ժամը 11:00-ին, 214  դահլիճում կգումարվի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 26-ին` ժամը 11:30-ին, 414 դահլիճում:Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության...
