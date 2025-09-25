Սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 12:00-ին, ԱԺ նիստերի դահլիճում ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ կհրավիրվեն խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի խմբակցության ներկայացրած «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության
նախագիծը:
|
25.09.2025
25.09.2025
Արուսյակ Ջուլհակյանը հանդիպել է Մոդել ԵՄ կոնֆերանսի շրջանակում Երեւան ժամանած եվրոպական առաջատար մի շարք բուհերի ուսանողների հետ
ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր, Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանը սեպտեմբերի 25-ին հանդիպել է Մոդել ԵՄ կոնֆերանսի շրջանակում Երեւան ժամանած եվրոպական առաջատար մի շարք բուհերի ուսանողների հետ: Ողջունելով հյուրերին Հայաստանի խո...
25.09.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի ողջույնի խոսքը ՀՀ անկախության օրվան նվիրված ընդունելությանը
Աշխատանքային այցով Իսպանիայի Թագավորությունում գտնվող ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Մադրիդում մասնակցել է ՀՀ անկախության օրվան նվիրված ընդունելությանը, որը կազմակերպել էր Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանությունը: ՀՀ ԱԺ նախագահը հանդես է եկել ողջույնի խոսքով: «Ձերդ գերազանցություններ, Պատվարժան հյուրեր, Տ...