Սեպտեմբերի 26-ին՝ ժամը 12:00-ին, ԱԺ նիստերի դահլիճում ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության որոշմամբ կհրավիրվեն խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի խմբակցության ներկայացրած «Ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին» ԱԺ հայտարարության
նախագիծը:
23.09.2025
23.09.2025
Հայկ Կոնջորյանը հանդիպել է Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության ղեկավարին
ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը սեպտեմբերի 23-ին հանդիպել է Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար, դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ՀՀ-ԵՄ համագործակցության հեռանկարները: Կարեւորվել է Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխ...
23.09.2025
Երեւանում ավարտվել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը
Երեւանում սեպտեմբերի 23-ին շարունակվել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը: Օրակարգում «Հայաստանն ու Հարավային Կովկասը փոփոխվող աշխարհում. ամրապնդելով ժողովրդավարությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը» թեման է: «Ժողովրդավարական դիմակայունության ամրապնդումը ՀՀ-ում եւ ոչ միայն» թեմայի շ...
23.09.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Սեպտեմբերի 24-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում կգումարվի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 26-ին` ժամը 11:30-ին, 414 դահլիճում:Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության...