22.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրության շուրջ
1 / 12

Կառավարության մեր գործընկերները մշակել են օրենսդրական փաթեթ, որի նպատակն է երեխաների իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ համակարգի ստեղծումն ու ամրապնդումը՝ միջազգային պարտավորությունների լիարժեք կատարման եւ երեխայի լավագույն շահի ապահովման նպատակով: Այս մասին ասել է ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը՝ սեպտեմբերի 22-ին բացելով «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում շրջանառվող օրենսդրական նախագծերի էությունը, երեխաների իրավունքների պաշտպանության պետական վերաբերելի քաղաքականությունը» թեմայով խորհրդարանական լսումները:

Ռուստամ Բաքոյանի խոսքով դեռեւս 1996 թվականին ընդունված ,Երեխաների իրավունքների մասինե գործող օրենքը թեեւ փոփոխությունների է ենթարկվել տարիների ընթացքում, սակայն համապարփակ չի արտահայտում առկա խնդիրների համակարգային բոլոր կարգավորումները: «Առաջարկվող օրենսդրական փաթեթը հնարավորություն կտա համակարգային լուծումներ ապահովել երեխայի իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, ներդնել երեխայակենտրոն եւ համայնքահեն մոտեցումներ ու ձեւավորել միջազգային չափանիշներին համահունչ օրենսդրական դաշտ»,- ընդգծել է Ռուստամ Բաքոյանը:

Նա հավելել է, որ հանձնաժողովը փաթեթին դրական եզրակացություն է տվել, եւ Ազգային ժողովն այն ընդունել է առաջին ընթերցմամբ:

ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը ողջունել է օրենսդրական փաթեթի վերաբերյալ կազմակերպված խորհրդարանական լսումների անցկացումը: «Մեր երեխաները մեր հույսն են, մեր վաղվա պայծառ գալիքի երաշխավորը: Նրանց աչքերում մենք պետք է տեսնենք ոչ թե անպաշտպանություն կամ վախ, այլ՝ անսահման հնարավորություններ եւ անսասան վստահություն: Հենց դրա համար է, որ պետությունը եւ պետական մարմինները երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը պահում են եւ շարունակելու են պահել ուշադրության կենտրոնում»,- ասել է նախարարը՝ հավելելով, որ երեխաների պաշտպանությունը պարզապես սոցիալական քաղաքականություն չէ, այլ մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, անկախության, անվտանգության եւ բարեկեցիկ ապագայի հիմքն է:

Նրա ներկայացմամբ ՀՀ-ն վճռական հանձնառություն է ստանձնել երեխաների իրավունքների ներառման, արդարության եւ պաշտպանության սկզբունքների պահպանման հարցում: Խոսելով պետության կողմից իրականացված ծրագրերի մասին՝ Արսեն Թորոսյանը նշել է, որ երեխայի այլընտրանքային խնամքի շարունակական բարեփոխումների իրականացման արդյունքում շուրջօրյա  հաստատություններում խնամվող երեխաների թիվը գրեթե հինգ անգամ կրճատվել է: 2018-2025 թվականներին խնամատար ընտանիքներում գրանցվել է խնամքի կազմակերպման ծավալի կտրուկ աճ: Անդրադառնալով առողջապահական համակարգում իրականացված բաեփոխումներին՝ նախարարն ընդգծել է, որ 2019 թվականի հուլիս ամսից մինչեւ 18 տարեկան բոլոր անչափահասների համար հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է պետական պատվերի շրջանակում, իսկ Կառավարության կողմից ներկայում իրականացվող «300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ» ծրագիրը, ըստ նախարարի, նպաստելու է նոր կրթական միջավայրի ստեղծմանը:

«Մենք պարտավոր ենք ապահովել, որ յուրաքանչյուր երեխա Հայաստանում մեծանա այնպիսի միջավայրում, որտեղ սերն ու պաշտպանությունն ավելի ուժեղ են, քան անտարբերությունն ու վտանգը»,- նշել է Արսեն Թորոսյանը՝ ընդգծելով, որ այդ միջավայրը պետք է լինի առանց պատերազմի, վախի եւ կորստի ցավի: Նա շեշտել է, որ միայն խաղաղության պայմաններում է հնարավոր կառուցել ուժեղ պետություն եւ ապահովել երեխաների անվտանգությունը: Օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը, ըստ նախարարի, վճռական քայլ է դեպի ավելի արդար, ներառական եւ երեխայակենտրոն Հայաստան:

Հայաստանում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Սիլվիա Մեստրոնին կարեւորել է օրենքի նախգծի համապարփակ քննարկումը՝ համառոտ խոսելով երեխաների պաշտպանությանը վերաբերող մի շարք առաջնահերթությունների մասին:

Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը կարեւորել է լսումների անցկացումը՝ նշելով ոլորտում բազմազան  խնդիրների առկայությունը: Անահիտ Մանասյանն անդրադարձել է լուծման կարիք ունեցող ոլորտային մի քանի խնդիրների, որոնցից էին երեխաների նկատմամբ տարատեսակ բռնությունները՝ ֆիզիկական, սեռական եւ այլն:  Մյուս խնդիրը խնամակալության եւ հոգաբարձության մարմինների աշխատանքի կատարելագործումն է, որը, ըստ զեկուցողի, պետք է տեղի ունենա հենց նշված մարմինների կատարելագործման միջոցով: Անահիտ Մանասյանն անդրադարձել է նաեւ երեխայի կարծիքն իր տարիքին եւ հասունությանը համապատասխան հաշվի առնելու կարեւորությունը, որը բացակայել է մինչ այժմ: Պաշտպանը խնդրահարույց է համարել նաեւ երեխային որպես սեփականություն համարելու մտայնությունը: «Մենք բոլորս, համատեղ ուժերով, պետք է կարողանանք պատշաճ քայլեր ձեռնարկել՝ այս բոլոր խնդիրները համակարգային առումով վերացնելու եւ դրանց լուծումներ գտնելու  համատեքստում»,- շեշտել է նա:

ԿԳՄՍ փոխնախարար Արաքսիա Սվաջյանն ընդգծել է օրենսդրական փաթեթի կարեւորությունը երեխաների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, ապա անդրադարձել կրթության  ոլորտում իրականացվող գործընթացներին եւ բարեփոխումներին՝ ուղղված երեխաների կրթության իրավունքի լիարժեք ապահովմանն ու իրացմանը, կրթության որակի բարձրացմանը:

ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթեւիկ Ստեփանյանը շնորհակալություն է հայտնել բոլոր փորձագետներին, գերատեսչությունների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամին, գլխադասային հանձնաժողովի պատգամավորներին՝ օրենսդրական փաթեթի շուրջ համակողմանի եւ համապարփակ աշխատանք ծավալելու համար: Նա ներկայացրել է օրենսդրական փաթեթով առաջարկվող փոփոխությունների առանցքային դրույթները:

 Բանախոսները պատասխանել են լսումների մասնակիցների հարցերին:

Քննարկման մասնակիցներից շատերն իրենց ելույթներում անդրադարձել են օրենսդրական փաթեթին, կարեւորել փաթեթի ընդունումը, առանձնապես ընդգծել երեխաներին տարատեսակ բռնություններից պաշտպանելու անհրաժեշտությունը:

Ամփոփելով՝ Ռուստամ Բաքոյանը շնորհակալություն է հայտնել խորհրդարանական լսումների մասնակիցներին արդյունավետ, բովանդակային քննարկում ծավալելու համար:

Լսումներին մասնակցում էին պատգամավորներ, Կառավարության ներկայացուցիչներ, փորձագետներ, հասարակական, այլ շահագրգիռ  կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

22.09.2025
ՆԱՏՕ ԽՎ-ի Ռոուզ-Ռոթ սեմինարում քննարկվել են տարածաշրջանային մարտահրավերները
Երեւանում շարունակվում է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը: Զեկույցները վերաբերել են «Հայաստանն ու Հարավային Կովկասը փոփոխվող աշխարհում. ամրապնդելով ժողովրդավարությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը» թեմային: Նիստի առաջին մասը՝ այստեղ: Մտքեր են փոխանակվել «Աշխարհաքաղաքական մրցակցությո...
22.09.2025
Հայ պատգամավորները հանդիպել են Բուլղարիայի փոխվարչապետի գլխավորած պատվիրակության հետ
ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական խմբի ղեկավար Բաբկեն Թունյանը, բարեկամական խմբի անդամներ Սիսակ Գաբրիելյանը, Ալխաս Ղազարյանը, Մարինա Ղազարյանը, Զարուհի Բաթոյանը, Գեղամ Մանուկյանը եւ Գաղամ Նազարյանը սեպտեմբերի 22-ին հանդիպել են Բուլղարիայի Հանրապետության փոխվարչապետ Աթանաս Զաֆիրովի գլխավորած պատվի...
22.09.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահի հայտարարությունը ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արեգնազ Մանուկյանի հրաժարականի դիմումի մասին
««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 155-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավոր Արեգնազ Մանուկյանը  2025 թվականի սեպտեմբերի 22-ին հրաժարականի դիմում է ներկայացրել: «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հ...
22.09.2025
Երեւանում մեկնարկել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը
Երեւանում սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը: Քննարկումները ծավալվել են «Հայաստանն ու Հարավային Կովկասը փոփոխվող աշխարհում. ամրապնդելով ժողովրդավարությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը» թեմայի շրջանակում: Սեմինարին մասնակցում են կազմակերպության անդամ եւ աս...
22.09.2025
Գործադիրն առաջարկում է ՀՀ կենսական նշանակության ոլորտների տեղեկատվական համակարգերում, կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներում ապահովել կիբեռանվտանգ միջավայր
ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 22-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Կիբեռանվտանգության մասին», «Հանրային տեղեկությունների մասին», «Տեղեկատվական համակարգերի կարգավորման մարմնի մասին» եւ կից օրենքներում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախ...
22.09.2025
Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը շարունակել է նվազել, վարձու աշխատողներինը՝ աճել. ներկայացվել է 2025 թ. պետբյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը
ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 22-ին հրավիրված նիստում Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի ներկայացմամբ քննարկվել է Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը: Նախարարի խոսքով հաշվետու ժամանակահատվածո...
22.09.2025
Կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն կատարել «Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում
Պետական այլ մարմիններում ծառայած եւ Պրոբացիայի ծառայության պաշտոններում նշանակված պրոբացիայի ծառայողներին հերթական կոչումը շնորհելիս հաշվի է առնվում նաեւ այդ մարմիններում տվյալ կոչումով (դասային աստիճանով) ծառայության ժամկետը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը՝ ԱԺ...
22.09.2025
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի ողջույնի խոսքը ՆԱՏՕ ԽՎ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի բացմանը
Երեւանում մեկնարկած ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի բացմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը: «Հարգելի՛ պարոն նախագահ, Հարգելի՛ գործընկերներ, Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք, Թույլ տվեք ողջունել Հայաստանի Հանրապետությունում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Ռոուզ-Ռոթ սեմ...
22.09.2025
Անդրանիկ Քոչարյանի ողջույնի խոսքը ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարին
Երեւանում սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը: Ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ՆԱՏՕ ԽՎ-ում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության ղեկավար, ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ նշել.   «Մեծարգո՛ պարոն նախագահ, Ձե՛...
22.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ուղիղ հեռարձակումը:...
22.09.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
22.09.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
