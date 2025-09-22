ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Բուլղարիա բարեկամական խմբի ղեկավար Բաբկեն Թունյանը, բարեկամական խմբի անդամներ Սիսակ Գաբրիելյանը, Ալխաս Ղազարյանը, Մարինա Ղազարյանը, Զարուհի Բաթոյանը, Գեղամ Մանուկյանը եւ Գաղամ Նազարյանը սեպտեմբերի 22-ին հանդիպել են Բուլղարիայի Հանրապետության փոխվարչապետ Աթանաս Զաֆիրովի գլխավորած պատվիրակության հետ:
Ողջունելով հյուրերին՝ բարեկամական խմբի ղեկավար Բաբկեն Թունյանը կարեւորել է երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը: Նա հույս է հայտնել, որ Աթանաս Զաֆիրովն իր նոր պաշտոնում կնպաստի Հայաստանի եւ Բուլղարիայի միջեւ առեւտրաշրջանառության ավելացմանը եւ ներդրումների աշխուժացմանը:
Բաբկեն Թունյանը կարեւորել է «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագիծը եւ անդրադառնալով օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթերին՝ նշել է, որ երկարաժամկետ խաղաղությունն ու կայունությունը համագործակցության լայն դաշտ են բացում երկու երկրների գործարար կապերի զարգացման համար:
Աթանաս Զաֆիրովն իր խոսքում ընդգծել է Հայաստանի եւ Բուլղարիայի միջեւ երեսնամյա բարեկամությունը եւ ողջունել Հայաստանի՝ ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկը: Նա վերահաստատել է Բուլղարիայի պատրաստակամությունը Հայաստանին աջակցելու հարցում՝ եվրաինտեգրման գործընթացից մինչեւ էներգետիկա եւ այլ ոլորտներ:
Հանդիպման ընթացքում կողմերն ընդգծել են մարդկանց ազատ տեղաշարժի հնարավորությունը, եւ այդ համատեքստում՝ վիզաների ազատականացման գործընթացը, որը կնպաստի երկու երկրների միջեւ զբոսաշրջության զարգացմանը:
Կարեւորվել է նաեւ մշակույթի, բարձր տեխնոլոգիաների, ավիափոխադրումերի եւ այլ ոլորտներում փոխգործակցությունը: