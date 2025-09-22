National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
22.9.2025

22.09.2025
Գործադիրն առաջարկում է ՀՀ կենսական նշանակության ոլորտների տեղեկատվական համակարգերում, կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներում ապահովել կիբեռանվտանգ միջավայր
ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 22-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Կիբեռանվտանգության մասին», «Հանրային տեղեկությունների մասին», «Տեղեկատվական համակարգերի կարգավորման մարմնի մասին» եւ կից օրենքներում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը: Հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը տեղեկացրել է, որ նախաձեռնությունը մինչեւ հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնելն աշխատանքային կարգով քննարկվել է տարբեր ձեւաչափերով:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը նշել է, որ հատկապես վերջին հինգ տարիներին կիբեռհարձակումները, կիբեռմիջադեպերն ու կիբեռանվտանգության ոլորտում առկա մարտահրավերները ստիպել են հնարավորինս արագ առաջարկելու ներկայացվող կարգավորումները: Զեկուցողի խոսքով «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքի ընդունումը չի նշանակում առկա խնդիրների վերացում կամ ոլորտի ամբողջական կարգավորում. դրան պետք է հաջորդի շուրջ երեք տասնյակ ակտերի ընդունում:  Նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում կենսական նշանակության ոլորտների տեղեկատվական համակարգերում եւ կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքներում ապահովել կիբեռանվտանգ միջավայր:

Նախարարը նշել է, որ առաջարկվում է ստեղծել նոր՝ ինքնավար տեղեկատվական համակարգերի կարգավորման մարմին, որը կստանձնի պետական կառավարման համակարգի կիբեռպաշտպանության գործառույթները, կհամակարգի Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության սահմանած քաղաքականությունը: Հանձնաժողովը կազմված է լինելու 5 անդամից՝ նախագահ եւ 4 անդամ: Հանձնաժողովի նախագահին եւ մյուս անդամներին «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգով նշանակելու է Ազգային ժողովը:

Մարմինն իրականացնելու է մի շարք կարգավորող իրավասություններ, մասնավորապես, հանրային տեղեկությունների հասանելիության եւ կառավարման մասով. պետական թվայնացման լուծումների տեղակայում, կառավարում եւ սպասարկում, 24/7 ռեժիմում անխափան աշխատանքի ապահովում, միջազգային ստանդարտներին համապատասխան տվյալների, թվային պահոցների եւ համակարգերի մշտադիտարկում եւ անվտանգության ապահովում, ժամանակակից ամպային ենթակառուցվածքների, ծառայությունների եւ տեխնոլոգիաների ներդրում, որը նաեւ հասանելի կլինի մասնավոր հատվածի համար:

«Մենք սրանով նոր ճարտարապետություն ենք առաջրկում ներդնել մեր կառուցվածքներում: Այն պետք է լինի գրագետ տվյալների, պաշտպանված շտեմարանների հիման վրա, որը պարզապես կնվազեցնի գայթակղությունները կիբեռհարձակումների նմանօրինակ կրիտիկական ենթակառուցվածքներ շահագործող ընկերությունների նկատմամբ»,- ասել է Մխիթար Հայրապետյանը: Նա տեղեկացրել է, որ այսօր կիբեռխոցելիության առումով Հայաստանի դիրքերը լավատեսություն չեն ներշնչում. այն վերաբերում է ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր հատվածներին:

Ըստ զեկուցողի՝ այս օրենսդրությունը կարեւորագույն եւ առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի տնտեսության եւ ազգային պետական շահերի պաշտպանության հարցում:

Հաջորդ առաջարկվող բարեփոխումը վերաբերում է տվյալների ոլորտում քաղաքականությանը, որի նպատակն է սահմանել մեկանգամյա տվյալի տրամադրում՝ պետական եւ մասնավոր հատվածի համար:

Նախարարը պատասխանել է հանձնաժողովի անդամների հարցերին:

Հարակից զեկուցող Լիլիթ Մինասյանը նշել է, որ օրենքը կարեւոր է անվտանգության սպառնալիքների չեզոքացման կամ ռիսկերի նվազեցման տեսանկյունից: Ներդրվող համակարգերը, ըստ հարակից զեկուցողի, բարձրացնելու են Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային միջավայրի ինդեքսը: Նա նշել է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի օրական առնչվում է հազարից ավելի համակարգերի հետ, եւ  փաթեթը կոչված է հեշտացնելու քաղաքացու կյանքը:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել օրենսդրական փաթեթին: Առաջարկվել է այն ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում՝ քննարկման տեւողությունը սահմանելով երեք ժամ:

Օրակարգում ընդգրկված ««Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքի նախագծի քննարկումը հետաձգվել է մինչեւ երկու ամիս ժամկետով:

22.09.2025
Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը շարունակել է նվազել, վարձու աշխատողներինը՝ աճել. ներկայացվել է 2025 թ. պետբյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը
ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 22-ին հրավիրված նիստում Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի ներկայացմամբ քննարկվել է Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը: Նախարարի խոսքով հաշվետու ժամանակահատվածո...
22.09.2025
Կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն կատարել «Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում
Պետական այլ մարմիններում ծառայած եւ Պրոբացիայի ծառայության պաշտոններում նշանակված պրոբացիայի ծառայողներին հերթական կոչումը շնորհելիս հաշվի է առնվում նաեւ այդ մարմիններում տվյալ կոչումով (դասային աստիճանով) ծառայության ժամկետը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը՝ ԱԺ...
22.09.2025
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի ողջույնի խոսքը ՆԱՏՕ ԽՎ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի բացմանը
Երեւանում մեկնարկած ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի բացմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը: «Հարգելի՛ պարոն նախագահ, Հարգելի՛ գործընկերներ, Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք, Թույլ տվեք ողջունել Հայաստանի Հանրապետությունում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Ռոուզ-Ռոթ սեմ...
22.09.2025
Անդրանիկ Քոչարյանի ողջույնի խոսքը ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարին
Երեւանում սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը: Ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ՆԱՏՕ ԽՎ-ում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության ղեկավար, ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ նշել.   «Մեծարգո՛ պարոն նախագահ, Ձե՛...
22.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ուղիղ հեռարձակումը:...
22.09.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
22.09.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
