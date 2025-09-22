National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
22.09.2025
Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը շարունակել է նվազել, վարձու աշխատողներինը՝ աճել. ներկայացվել է 2025 թ. պետբյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը
ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 22-ին հրավիրված նիստում Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանի ներկայացմամբ քննարկվել է Հայաստանի 2025 թվականի պետական բյուջեի առաջին կիսամյակի կատարման ընթացքի վերաբերյալ տեղեկանքը:

Նախարարի խոսքով հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի գործընկեր երկրների տնտեսական աճը շարունակել է մնալ դրական տիրույթում: ԱՄՆ-ում ու Ռուսաստանի Դաշնությունում աճը կտրուկ դանդաղել է՝ պայմանավորված սպառողական պահանջարկի թուլացմամբ, մինչդեռ Չինաստանում եւ եվրագոտում գրանցված տնտեսական աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել սպառման, ինչպես նաեւ արդունաբերական արտադրանքի աճով:

«ՀՀ-ում արտահանումը նվազել է 52,8 տոկոսով, որին հիմնականում նպաստել է ոսկու, արծաթի ու պլատինի վերաարտահանման կտրուկ նվազումը, դրան զուգահեռ հայկական ծագման ապրաքների արտահանումն աճել է 10,3 տոկոսով»,- նշել է զեկուցողը:

Հաշվետու ժամանակահատվածում ապրանքների ներմուծումը նվազել է 38,6 տոկոսով, որը եւս պայամանավորված է վերաարտահանման կտրուկ նվազմամբ:

Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն առաջին կիսամյակում աճել է 6,3 տոկոսով, որը պայմանավորված է հիմանակում ծառայությունների աճով: Առաջանցիկ աճեր են գրանցվել նաեւ գյուղատնտեսության ու շինարարության ոլորտներում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը շարունակել է նվազել, աճել է վարձու աշխատողների թվաքանակը 5 տոկոսով, ինչը հիմնականում պայմանավորված է առեւտրի, շինարարության, ինչպես նաեւ պետական կառավարման եւ պաշտպանության ոլորտներում աշխատողների թվի աճով:

Հունվար-հունիս ամիսներին գնաճը որոշակի արագացել է՝ մոտ լինելով ԿԲ 3 տոկոս թիրախային ցուցանիշին:

Խոսելով պետական բյուջեի հիմնական ցուցանիշներից՝ հիմնական զեկուցողը նշել է, որ եկամուտների տարեկան ճշտված ցուցանիշը կազմում է 2 տիլիոն 848 միլիար դրամ եւ ծախսերը կազմում են 3 տիլիոն 466 միլիարդ դրամ, որի արդյունքում եղել է կատարողականի բարձր մակարդակ, դեֆիցիտը կազմել է 39,2 միլիարդ դրամ՝ պլանավորված 325 միլիարդի փոխարեն:

Պետական պարտքը 2025 թվականի առաջին կիսամյակում աճել է 4.5 տոկոսով, իսկ ԱՄՆ դոլարով արտահայտված՝ 7.9 տոկոսով: Դրամային եւ արտարժութային ցուցանիշների փոփոխությունների տարբերությունը պայմանավորված է պարտքի փոխարկման համար կիրառված 2024 թվականի տարեվերջի եւ 2025 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի տարբերվող արժեքներով՝ համապատասխանաբար 396.6 եւ 384.3 դրամ:

Դրամային արտահայտությամբ Կառավարության պարտքն աճել է 4.8 տոկոսով, իսկ Կենտրոնական բանկինը նվազել է 2.2 տոկոսով:

Նախարարի խոսքով նոմինալ առումով պետական պարտքը դրամով կազմել է 5 տրիլիոն 323 միլիարդ դրամ, իսկ դոլարային արտահայտությամբ՝ 13 միլիարդ 852 միլիոն դոլար:

Նշվել է, որ Կառավարության պարտքի պորտֆելի ռիսկի ցուցանիշները գտնվում են իրենց ուղենիշների մեջ: Միջին կշռված տոկոսադրույքը 2025 թվականի առաջին կիսամյակում 2024 թվականի վերջի համեմատությամբ մնացել է նույն մակարդակի վրա՝ կազմելով 7.2 տոկոս: Ներքին պարտքը շարունակում է ավելի բարձր լինել, քան արտաքին պարտքը՝ հասնելով 52 տոկոսի: Դրամային պարտքը կազմում է 51 տոկոս՝ արտարժութային պարտքի 49 տոկոսի համեմատ:

Նախարարն ընդգծել է, որ բոլոր ցուցանիշները գտնվում են կառավարելի ու թիրախային մակարդակներում:

Վահե Հովհաննիսյանը պատասխանել է նաեւ պատգամավորների հարցերին:

22.09.2025
Կառավարությունն առաջարկում է փոփոխություն կատարել «Պրոբացիայի ծառայության մասին» օրենքում
Պետական այլ մարմիններում ծառայած եւ Պրոբացիայի ծառայության պաշտոններում նշանակված պրոբացիայի ծառայողներին հերթական կոչումը շնորհելիս հաշվի է առնվում նաեւ այդ մարմիններում տվյալ կոչումով (դասային աստիճանով) ծառայության ժամկետը: Այս մասին ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Գեւորգ Քոչարյանը՝ ԱԺ...
22.09.2025
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի ողջույնի խոսքը ՆԱՏՕ ԽՎ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի բացմանը
Երեւանում մեկնարկած ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի բացմանը ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը: «Հարգելի՛ պարոն նախագահ, Հարգելի՛ գործընկերներ, Տիկնա՛յք եւ պարոնա՛յք, Թույլ տվեք ողջունել Հայաստանի Հանրապետությունում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի Ռոուզ-Ռոթ սեմ...
22.09.2025
Անդրանիկ Քոչարյանի ողջույնի խոսքը ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարին
Երեւանում սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկել է ՆԱՏՕ ԽՎ 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարի աշխատանքը: Ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ՆԱՏՕ ԽՎ-ում ՀՀ ԱԺ պատվիրակության ղեկավար, ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը եւ նշել.   «Մեծարգո՛ պարոն նախագահ, Ձե՛...
22.09.2025
Խորհրդարանական լսումներ. ուղիղ հեռարձակում
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնած խորհրդարանական լսումների ուղիղ հեռարձակումը:...
22.09.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
22.09.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
