19.09.2025
Քննարկվել է Հայաստան-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով առողջապահության ոլորտում նախանշված բարեփոխումների կիրարկման ընթացքը
ՀՀ ԱԺ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանը սեպտեմբերի 19-ին հանդիպել է ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանի հետ:

Հանձնաժողովի փոխնախագահ Մերի Գալստյանի տեղեկացմամբ գործադիր մարմնի պատասխանատուների հետ հանդիպումների նպատակն օրենսդիր մարմնի վերահսկողական գործառույթի իրականացումն է, համաձայնագրի վերաբերյալ հանրային իրազեկվածության եւ տեղեկացվածության բարձրացումը, ինչպես նաեւ համաձայնագրի կիրարկման գործընթացում առաջացած խնդիրների բարձրաձայնումը:

Փոխնախարար Լենա Նանուշյանը ներկայացրել է համաձայնագրի համատեքստում իրականացված աշխատանքները: Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատվել են խմելու ջրի որակին ներկայացվող, ԵՄ համապատասխան հրահանգին մոտարկված չափանիշները: Հրամանն ուժի մեջ է մտնելու 2027 թվականին:

ԵՄ գործընկերների հետ համագործակցությունը ներառում է առողջապահության մի շարք ուղղություններ, այդ թվում` բժշկական ծառայությունների հասանելիություն, ծխախոտի դեմ պայքար եւ միջազգային առողջապահական կանոններ: Հատուկ ընդգծվել է հանրային իրազեկվածության բարձրացման կարեւորությունը. արդեն գործարկվել է «Անտիսմոկինգ» հավելվածը, որի միջոցով վերահսկվում է հանրային վայրերում ծխելու արգելքի կիրառումը:

Համաձայնագրի թարմացված ճանապարհային քարտեզում ներառվել են առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրման արդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ:

Մերի Գալստյանը հանրության առողջության պահպանման հարցում առանձնապես կարեւորել է քաղցկեղի դեմ պայքարն ու հիվանդության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումները՝ նշելով, որ հիվանդության տարածմանը, բացի ծխախոտից, նպաստում են աղտոտված օդը, ջուրը, հատկապես` ծանր արդյունաբերության հետեւանքով: Նման համայնքների բնակչության առողջությունը մշտապես մշտադիտարկման ենթակա է հիվանդությունների վաղ կանխարգելման նպատակով:

19.09.2025
Ազգային ժողովում հյուրընկալվել են Եվրոպական խորհրդարանի եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի ներկայացուցիչները
Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը սեպտեմբերի 19-ին հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի ԵԺԿ խմբակցության անդամ Ինգեբորգ Թեր Լաակի եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի «Քաղաքական երկխոսություն. Հարավային Կովկաս» տարածաշրջանային ծրագրի տնօրեն Յակոբ Վյոլենշտայն...
19.09.2025
Արա Նռանյանի՝ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը
«Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Արա Նռանյանի հրաժարականի մասին դիմումը եւ առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով՝ 2025 թվականի սեպտեմբերի 12-ից դադարած համարել Հայաստանի Հանր...
19.09.2025
Տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ
Սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 12:00-ին, Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հրավիրվում են խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում շրջանառվող օրենսդրական նախագծերի էությունը:...
