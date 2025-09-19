Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը սեպտեմբերի 19-ին հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանի ԵԺԿ խմբակցության անդամ Ինգեբորգ Թեր Լաակի եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի «Քաղաքական երկխոսություն. Հարավային Կովկաս» տարածաշրջանային ծրագրի տնօրեն Յակոբ Վյոլենշտայնի հետ:
Ողջունելով հյուրերին՝ Արման Եղոյանն արժեւորել է հիմնադրամի հետ երկարատեւ ու սերտ համագործակցությունը: Հյուրերի խնդրանքով հանձնաժողովի նախագահը ներկայացրել է եվրաինտեգրման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները: Այս համատեսքստում կարեւորվել է ԵՄ անդամ կամ անդամության թեկնածուի կարգավիճակ ունեցող երկրների փորձի ուսումնասիրումը: Արման Եղոյանը խոսել է նաեւ ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի (CEPA) կիրարկման գործընթացի վերաբերյալ:
Քննարկվել են ՀՀ-ԵՄ ընդլայնվող կապերի շրջանակում երկկողմ փոխգործակցության խորացմանն առնչվող հարցեր:
Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային զարգացումներին:
Հանդիպմանը ներկա է եղել Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի երեւանյան գրասենյակի նախագծի ղեկավար Լիանա Մարուքյանը: