ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր, Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանը սեպտեմբերի 16-ին հանդիպել է Բաց հասարակության հիմնադրամի ջատագովության պատասխանատու Ջոշուա Ռասելի հետ:
Քննարկվել են Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ինստիտուտների կայացման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում իրականացվող քայլերն ու միջոցառումները:
Արուսյակ Ջուլհակյանը հյուրին ներկայացրել է ընտրական օրենսդրությունում կատարված բարեփոխումները:
Անդրադարձ է կատարվել ապատեղեկատվության դեմ պայքարում ի հայտ եկած մարտահրավերներին: