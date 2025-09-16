National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
16.09.2025
Արուսյակ Ջուլհակյանը հանդիպել է Բաց հասարակության հիմնադրամի ներկայացուցչին
ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր, Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանը սեպտեմբերի 16-ին հանդիպել է Բաց հասարակության հիմնադրամի ջատագովության պատասխանատու Ջոշուա Ռասելի հետ:

Քննարկվել են Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ինստիտուտների կայացման ուղղությամբ, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում իրականացվող քայլերն ու միջոցառումները:

Արուսյակ Ջուլհակյանը հյուրին ներկայացրել է ընտրական օրենսդրությունում կատարված բարեփոխումները:

Անդրադարձ է կատարվել ապատեղեկատվության դեմ պայքարում ի հայտ եկած մարտահրավերներին:

16.09.2025
Խորհրդարանում հյուրընկալվել են շվեդական «Յարլ Հյալմարսոն» հիմնադրամի ներկայացուցիչները
ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության պատգամավոր, եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մերի Գալստյանը սեպտեմբերի 16-ին հանդիպել է շվեդական «Յարլ Հյալմարսոն» հիմնադրամի նախագահ Փիթեր Արվիդ Նիլսի, փոխնախագահ Յենս Փատրիկ Ահլի եւ Շվեդիայի խորհրդարանի անդամ ու հիմնադրա...
