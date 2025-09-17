National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
17.9.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
17.09.2025
ՀՀ ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ընդունել է Չինաստանի պատվիրակությանը
1 / 8

ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ, ԱԺ Հայաստան-Չինաստան բարեկամական խմբի ղեկավար Հակոբ Արշակյանը սեպտեմբերի 17-ին ընդունել է Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհրդակցական համաժողովի 14-րդ ազգային կոմիտեի փոխնախագահ Սու Հույի գլխավորած պատվիրակությանը:

Հանդիպմանը ներկա են եղել նաեւ բարեկամական խմբի անդամներ, Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, պատգամավորներ Ալեքսեյ Սանդիկովը եւ Գեղամ Նազարյանը:

ՀՀ ԱԺ փոխնախագահը ողջունել է բարձրաստիճան հյուրերին եւ կարեւորել հայ-չինական ջերմ ու բարեկամական հարաբերությունների խորացման հեռանկարները, ընդգծել երկկողմ բարձր մակարդակի այցելությունների ընդլայնումը:

ԱԺ փոխնախագահն անդրադարձել է վերջին տարիներին երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման, ապրանքաշրջանառության ծավալի զգալի աճի միտումներին եւ փաստել, որ թե՛ առեւտրատնտեսական, թե՛ էներգետիկ ոլորտներում առկա է չօգտագործված հսկայական ներուժ: Այս համատեքստում կարեւորվել է տնտեսական համագործակցության հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի գործունեությունը: Հակոբ Արշակյանը խոսել է նաեւ տեխնոլոգիական ոլորտում Չինաստանի հետ կապերը խորացնելու անհրաժեշտության մասին: Այս առումով ընդգծվել է «Ինժեներական քաղաք» եւ «Ակադեմիական քաղաք» նախագծերում համագործակցության հնարավորությունը:

ԱԺ նախագահի տեղակալը փաստել է, որ հայկական կողմը շահագրգռված է զարգացնելու գործակցությունը Չինաստանի հետ նաեւ բազմակողմ հարթակների շրջանակներում:

ԱԺ փոխնախագահը գործընկերոջը ներկայացրել է տարածաշրջանային մարտահրավերները, փաստել, որ Հայաստանը հավատարիմ է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու նպատակին: Հակոբ Արշակյանի խոսքով Վաշինգտոնում Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ ԱՄՆ ղեկավարների հանդիպումն ու դրա արդյունքում խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը եւ ընդունված եռակողմ հռչակագիրը լրջագույն զարգացում են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացում: Ընդգծվել է, որ դեռեւս չլուծված են մնում հումանիտար հարցերը, մասնավորապես՝ 23 գերի շարունակում է գտնվել ադրբեջանական բանտերում:

Հյուրերին ներկայացվել է ՀՀ կառավարության նախաձեռնած «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագիծը, որը, ըստ Հակոբ Արշակյանի, կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը:

Շնորհակալություն հայտնելով Հակոբ Արշակյանին Հայաստան այցի հրավերի համար՝ Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհրդակցական համաժողովի 14-րդ ազգային կոմիտեի փոխնախագահը մատնանշել է 2024 թվականին ԱԺ փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակության այցը Չինաստան, ինչը, ըստ նրա, զգալի դերակատարություն է ունեցել հայ-չինական հարաբերությունների զարգացման գործում: Սու Հույի գնահատմամբ 2025 թվականը երկկողմ հարաբերությունների զարգացման տեսանկյունից հաջողված տարի էր. երկու երկրների ղեկավարները հայտարարեցին ռազմավարական գործընկերության օրակարգի մասին, որը համագործակցության նոր հնարավորություններ կստեղծի: Կարեւորվել են խորհրդարանականների ակտիվ շփումները: Սու Հույը բարձր է գնահատել Հայաստանի աջակցությունը «Մեկ Չինաստան» սկզբունքին եւ մի շարք այլ հարցերում:

Քննարկվել են մի շարք բնագավառներում համագործակցության խթանման ուղիները:

17.09.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպում է ունեցել Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհրդակցական համաժողովի 14-րդ ազգային կոմիտեի փոխնախագահի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սեպտեմբերի 17-ին հանդիպում է ունեցել Չինաստանի ժողովրդական քաղաքական խորհրդակցական համաժողովի 14-րդ ազգային կոմիտեի փոխնախագահ Սու Հույի հետ: Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ քաղաքական երկխոսության ու միջխորհրդարանական համագործակ...
17.09.2025
Ռուստամ Բաքոյանը հանդիպել է «Խորհուրդ X» երիտասարդական նախաձեռնության մի խումբ անդամների հետ
ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը սեպտեմբերի 17-ին հանդիպել է «Խորհուրդ X» երիտասարդական նախաձեռնության մի խումբ անդամների հետ, որոնք հայաստանյան մի շարք բուհերում սովորող ուսանողներ են: Ջերմ եւ անկաշկանդ մթնոլորտում ...
17.09.2025
ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի հրավերով Հայաստան է այցելել Չինաստանի քաղաքական խորհրդակցական համաժողովի 14-րդ ազգային կոմիտեի նախագահի տեղակալի գլխավորած պատվիրակությունը
Հայաստան է այցելել Չինաստանի քաղաքական խորհրդակցական համաժողովի 14-րդ ազգային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Սու Հույի գլխավորած պատվիրակությունը: Սեպտեմբերի 17-ին «Զվարթնոց» օդանավակայանում բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորել է ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը: Այցի շրջանակում նախատեսվում են հանդիպումներ ...
17.09.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի սեպտեմբերի 22-ին` ժամը 11:00-ին, 114 դահլիճում: Սեպտեմբերի 24-ին` ժամը 11:00-ին, 214  դահլիճում կգումարվի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի...
17.09.2025
Տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ
Սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 12:00-ին, Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հրավիրվում են խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում շրջանառվող օրենսդրական նախագծերի էությունը:...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան