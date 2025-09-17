National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
17.09.2025
Ռուստամ Բաքոյանը հանդիպել է «Խորհուրդ X» երիտասարդական նախաձեռնության մի խումբ անդամների հետ
ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը սեպտեմբերի 17-ին հանդիպել է «Խորհուրդ X» երիտասարդական նախաձեռնության մի խումբ անդամների հետ, որոնք հայաստանյան մի շարք բուհերում սովորող ուսանողներ են:

Ջերմ եւ անկաշկանդ մթնոլորտում  ընթացած հարցուպատասխանի ընթացքում երիտասարդները բազմաբնույթ հարցեր են ուղղել պատգամավորին, որոնց նա մանրամասն պատասխանել է:

Հարցերը վերաբերել են տարածաշրջանային խնդիրներին, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, Հայաստան-Իրան համագործակցությանը, Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին եւ դրա շարունակականությանը, Հայաստանում պարտադիր զինվորական ծառայության ժամկետի կրճատմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանն  ու  այդ ոլորտում օրենսդրական նախաձեռնություններին, դեռ չծնված երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը եւ այլն:

17.09.2025
ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանի հրավերով Հայաստան է այցելել Չինաստանի քաղաքական խորհրդատվական խորհրդի 14-րդ ազգային կոմիտեի նախագահի տեղակալի գլխավորած պատվիրակությունը
Հայաստան է այցելել Չինաստանի քաղաքական խորհրդատվական խորհրդի 14-րդ ազգային կոմիտեի նախագահի տեղակալ Սու Հույի գլխավորած պատվիրակությունը: Սեպտեմբերի 17-ին «Զվարթնոց» օդանավակայանում բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորել է ԱԺ փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը: Այցի շրջանակում նախատեսվում են հանդիպումներ ՀՀ նախագ...
17.09.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի սեպտեմբերի 22-ին` ժամը 11:00-ին, 114 դահլիճում: Սեպտեմբերի 24-ին` ժամը 11:00-ին, 214  դահլիճում կգումարվի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի...
17.09.2025
Տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ
Սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 12:00-ին, Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հրավիրվում են խորհրդարանական լսումներ: Կքննարկվի «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում շրջանառվող օրենսդրական նախագծերի էությունը:...
