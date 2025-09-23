Սեպտեմբերի 24-ին` ժամը 11:00-ին, 214 դահլիճում կգումարվի Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը:
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի
նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 26-ին` ժամը 11:30-ին, 414 դահլիճում:
23.09.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովները նիստեր կգումարեն
