National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
15.9.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
15.09.2025
ԱԺ Հայաստան-Ուզբեկստան բարեկամական խմբի անդամները հանդիպել են ուզբեկ գործընկերների հետ
1 / 5

ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Ուզբեկստան բարեկամական խմբի ղեկավար Շիրակ Թորոսյանը, բարեկամական խմբի անդամներ Ալեքսեյ Սանդիկովն ու Ալեքսանդր Ավետիսյանը սեպտեմբերի 15-ին հեռավար ձեւաչափով հանդիպել են Ուզբեկստանի Հանրապետության Օլիյ մեջլիսի Ուզբեկստան-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամների հետ:

Շիրակ Թորոսյանը, ողջունելով ուզբեկ գործընկերներին, նշել է, որ իրենց հանդիպումը տեղի է ունենում խորհրդանշական՝ երկու երկրների միջեւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի ժամանակահատվածում:

Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է համատեղ աշխատանքի, որն ուղղված կլինի երկու երկրների միջեւ փոխհարաբերությունների հետեւողական զարգացմանը՝ հիմնված փոխադարձ հարգանքի եւ կողմերի շահերի վրա:

Երկկողմ հարաբերությունների համատեքստում կարեւորվել է  խորհրդարանական, ինչպես նաեւ միջազգային խորհրդարանական կառույցների շրջանակում համագործակցությունը:

Ալեքսեյ Սանդիկովը, անդրադառնալով «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծին, նշել է, որ այն լայն հնարավորություններ կբացի Հարավային Կովկասի լոգիստիկ ներուժի զգալի ընդլայնման համար՝ հիմնված պետությունների ինքնիշխանության եւ իրավահավասարության նկատմամբ լիակատար հարգանքի, ինչպես նաեւ հավասարության ու փոխադարձության սկզբունքների վրա:

Ալեքսանդր Ավետիսյանն անդրադարձել է հայ եւ ուզբեկ ժողովուրդների միջեւ առեւտրական, մշակութային կապերին, կարեւորել գյուղատնտեսության, գիտատեխնիկական, ինչպես նաեւ կրթության ոլորտներում հարաբերությունների զարգացումը:

Օլիյ մեջլիսի պատգամավորները եւս կարեւորել են երկկողմ փոխգործակցությունը եւ համատեղ աշխատանքի պատրաստակամություն հայտնել:
 

15.09.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
15.09.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատասխանել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
15.09.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
15.09.2025
Ռուստամ Բաքոյանը հանդիպել է ՀՀ-ում Իրաքի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ
ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Իրաք բարեկամական խմբի ղեկավար Ռուստամ Բաքոյանը սեպտեմբերի 15-ին հանդիպել է Հայաստանում Իրաքի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մոհամմադ Օմեր Սալահ Ադ-Դինի հետ: Ողջունելով հյուրին խորհրդարանում՝ Ռուստամ Բաքոյանն ընդգծել է հայ-իրաքյան բարեկամական հարաբերությունների զարգացո...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան