ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատասխանել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին:
Մանրամասները` տեսանյութում:
|
Արխիվ
|
15.09.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն
ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում պատասխանել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին:
Մանրամասները` տեսանյութում:
15.09.2025
ԱԺ Հայաստան-Ուզբեկստան բարեկամական խմբի անդամները հանդիպել են ուզբեկ գործընկերների հետ
ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Ուզբեկստան բարեկամական խմբի ղեկավար Շիրակ Թորոսյանը, բարեկամական խմբի անդամներ Ալեքսեյ Սանդիկովն ու Ալեքսանդր Ավետիսյանը սեպտեմբերի 15-ին հեռավար ձեւաչափով հանդիպել են Ուզբեկստանի Հանրապետության Օլիյ մեջլիսի Ուզբեկստան-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամների հետ: Շիրակ Թորոսյանը, ողջունել...
15.09.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Հայաստան» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցներին ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը նախ հանդես է եկել ներածական խոսքով, ապա պատասխանել լրագրողների հարցադրումներին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
15.09.2025
Խորհրդարանական ճեպազրույցներ. «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն
ԱԺ նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցների ընթացքում «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն ու պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին: Մանրամասները` տեսանյութում: ...
15.09.2025
Ռուստամ Բաքոյանը հանդիպել է ՀՀ-ում Իրաքի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ
ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Իրաք բարեկամական խմբի ղեկավար Ռուստամ Բաքոյանը սեպտեմբերի 15-ին հանդիպել է Հայաստանում Իրաքի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մոհամմադ Օմեր Սալահ Ադ-Դինի հետ: Ողջունելով հյուրին խորհրդարանում՝ Ռուստամ Բաքոյանն ընդգծել է հայ-իրաքյան բարեկամական հարաբերությունների զարգացո...