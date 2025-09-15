ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Իրաք բարեկամական խմբի ղեկավար Ռուստամ Բաքոյանը սեպտեմբերի 15-ին հանդիպել է Հայաստանում Իրաքի Հանրապետության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մոհամմադ Օմեր Սալահ Ադ-Դինի հետ:
Ողջունելով հյուրին խորհրդարանում՝ Ռուստամ Բաքոյանն ընդգծել է հայ-իրաքյան բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը՝ այդ համատեքստում կարեւորելով երկու երկրների խորհրդարանների համագործակցության ակտիվացումը:
Մոհամմադ Օմեր Սալահ Ադ-Դինը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար՝ գնահատելով ԱԺ Հայաստան-Իրաք բարեկամական խմբի ղեկավարի գործադրած ջանքերը երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ:
Երկուստեք ընդգծվել է, որ առկա է չիրացված մեծ ներուժ եւ փոխհամագործակցությունն ակտիվացնելու անհրաժեշտություն կա: Քննարկվել են մի շարք ուղղություններով համագործակցությունն ակտիվացնելուն վերաբերող հարցեր: