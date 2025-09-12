Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
|
12.09.2025
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
12.09.2025
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի լիազորությունների դադարեցման մասին ԱԺ նախագահի հայտարարությունը
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Արա Նռանյանը սեպտեմբերի 12-ին դիմում է ներկայացրել եւ խնդրում է դադարեցնել Ազգային ժողովի 2021 թվականի հոկտեմբերի 5-ի թիվ ԱԺՈ-19-...
12.09.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է ՆԱՏՕ-ում հավատարմագրված դեսպանների հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդունել է Հայաստան այցելած ՆԱՏՕ-ում հավատարմագրված դեսպաններին: Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-ՆԱՏՕ գործընկերության ընթացիկ վիճակը եւ հետագա համագործակցության ընդլայնման հնարավոր ուղիները: ԱԺ նախագահը կարեւորել է Հայաստանի ու ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների խորացումը` ընդգծ...
12.09.2025
Տեղի կունենան խորհրդարանական ճեպազրույցները
ԱԺ հերթական նիստերին հաջորդող խորհրդարանական ճեպազրույցները տեղի կունենան սեպտեմբերի 15-ին ԱԺ 314 դահլիճում` հետեւյալ ժամանակացույցով. ՀՀ ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցություն- 11:00-11:20, ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» խմբակցություն - 11:20-11:40, ՀՀ ԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություն - 11:40-12:00: ...
12.09.2025
Առաջարկվում է ոռոգման նպատակով Սեւանա լճից 2025 թ. բացթողման 170 մլն մ3 չափաքանակը փոխել՝ դարձնելով մինչեւ 200 մլն մ3
ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Ազգային ժողովի 2025 թվականի սեպտեմբերի 8-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո Կառավարության նախաձեռնությամբ գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ««Սեւանա լճ...
12.09.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովը կգումարի արտահերթ նիստ
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 12-ին՝ ժամը 19:10-ին, 114 դահլիճում կգումարի արտահերթ նիստ: Օրակարգը՝ այստեղ: ...
12.09.2025
ՊԵԿ-ի նախորդ տարվա գործունեության մասին հաղորդման շրջանակում անդրադարձ է եղել ոլորտի մարտահրավերներին ու ձեռքբերումներին
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 12-ի հերթական նիստում շարունակել է քննարկել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 2024 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը: Պատգամավորներն իրենց ելույթներում անդրադարձել են ոլորտի խնդիրներին, տնտեսական աճի դրական ու բացասական միտումներին: Կարծիք է հնչել, որ հարկադրանքի ու համո...
12.09.2025
Հայաստանը կարեւորում է Թաիլանդի հետ հարաբերությունների խորացումը. Նարեկ Բաբայան
Հայաստանը կարեւորում է Թաիլանդի հետ հարաբերությունների խորացումը: Միջխորհրդարանական համագործակցությունը կարեւոր մեխանիզմ է տարբեր մակարդակներում կապերի ամրապնդման համար: Հայաստանի խորհրդարանում գործում է Հայաստան-Թաիլանդ բարեկամական խումբը եւ թաիլանդական կողմից փոխադարձ քայլը՝ բարեկամական խմբի ձեւավ...