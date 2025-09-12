National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
12.09.2025
Առաջարկվում է ոռոգման նպատակով Սեւանա լճից 2025 թ. բացթողման 170 մլն մ3 չափաքանակը փոխել՝ դարձնելով մինչեւ 200 մլն մ3
ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Ազգային ժողովի 2025 թվականի սեպտեմբերի 8-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո Կառավարության նախաձեռնությամբ գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ««Սեւանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծն էր:

Նախաձեռնության երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումն ԱԺ  որոշմամբ կիրականացվի հատուկ ընթացակարգով՝ այն առաջին ընթերցմամբ  ընդունելուց հետո՝ քսանչորս ժամվա ընթացքում:

ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանի տեղեկացմամբ  առաջարկվում է  փոխել օրենքով սահմանված՝ ոռոգման նպատակով Սեւանա լճից 2025 թվականի ջրի բացթողման 170 մլն մ3 չափաքանակը՝ այն դարձնելով մինչեւ 200 մլն մ3:

Նախարարի խոսքով խնդիրը պայմանավորված է տեւական շոգ եւ չոր եղանակային պայմաններով:

Ըստ նախաձեռնության հիմնավորման՝ նշված դեֆիցիտը մինչեւ հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար հրատապ է եւ անհրաժեշտ է լրացնել Սեւանա լճից լրացուցիչ ջրբացթողումներով՝ մինչեւ 30 մլն մ3:

Դավիթ Խուդաթյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:

Նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ:

12.09.2025
ԱԺ մշտական հանձնաժողովը կգումարի արտահերթ նիստ
Տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 12-ին՝ ժամը 19:10-ին, 114 դահլիճում կգումարի արտահերթ նիստ: Օրակարգը՝ այստեղ:   ...
12.09.2025
ՊԵԿ-ի նախորդ տարվա գործունեության մասին հաղորդման շրջանակում անդրադարձ է եղել ոլորտի մարտահրավերներին ու ձեռքբերումներին
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 12-ի հերթական նիստում շարունակել է քննարկել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի 2024 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը: Պատգամավորներն իրենց ելույթներում անդրադարձել են ոլորտի խնդիրներին, տնտեսական աճի դրական ու բացասական միտումներին: Կարծիք է հնչել, որ հարկադրանքի ու համո...
12.09.2025
Հայաստանը կարեւորում է Թաիլանդի հետ հարաբերությունների խորացումը. Նարեկ Բաբայան
Հայաստանը կարեւորում է Թաիլանդի հետ հարաբերությունների խորացումը: Միջխորհրդարանական համագործակցությունը կարեւոր մեխանիզմ է տարբեր մակարդակներում կապերի ամրապնդման համար: Հայաստանի խորհրդարանում գործում է Հայաստան-Թաիլանդ բարեկամական խումբը եւ թաիլանդական կողմից փոխադարձ քայլը՝ բարեկամական խմբի ձեւավ...
