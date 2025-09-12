ՀՀ Սահմանադրության 100-րդ եւ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 41-րդ հոդվածների համաձայն` Ազգային ժողովի 2025 թվականի սեպտեմբերի 8-ին գումարված ԱԺ հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո Կառավարության նախաձեռնությամբ գումարվել է Ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ««Սեւանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծն էր:
Նախաձեռնության երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումն ԱԺ որոշմամբ կիրականացվի հատուկ ընթացակարգով՝ այն առաջին ընթերցմամբ ընդունելուց հետո՝ քսանչորս ժամվա ընթացքում:
ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանի տեղեկացմամբ առաջարկվում է փոխել օրենքով սահմանված՝ ոռոգման նպատակով Սեւանա լճից 2025 թվականի ջրի բացթողման 170 մլն մ3 չափաքանակը՝ այն դարձնելով մինչեւ 200 մլն մ3:
Նախարարի խոսքով խնդիրը պայմանավորված է տեւական շոգ եւ չոր եղանակային պայմաններով:
Ըստ նախաձեռնության հիմնավորման՝ նշված դեֆիցիտը մինչեւ հոկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակաշրջանի համար հրատապ է եւ անհրաժեշտ է լրացնել Սեւանա լճից լրացուցիչ ջրբացթողումներով՝ մինչեւ 30 մլն մ3:
Դավիթ Խուդաթյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին:
Նախագիծն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ: