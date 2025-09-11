Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի 2024 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը խորհրդարանի քննարկմանը ներկայացրել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Էդուարդ Հակոբյանը:
Հաշվետու տարում հարկային եկամուտների հավաքագրումը կազմել է 2 տրիլիոն 391 միլիարդ, որը 117 մլրդով կամ 5.1 տոկոսով ավելի է նախորդ տարվանից: Հարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշը եղել է մոտ 23.5 տոկոս, 0.5 տոկոսային կետով նվազում է արձանագրվել: Դա պայմանավորված է եղել որոշ ապրանքների գծով նվազումներով, նաեւ որոշ ոլորտների, մասնավորապես՝ բանկային ու շինարարության ոլորտներում հարկերի տեղափոխմամբ: Ըստ զեկուցողի՝ իրավիճակն այժմ էապես փոխվել է. հունվար օգոստոսի համար առկա է հարկային եկամուտների 14 տոկոսը գերազանցող աճ: Այն առաջանցիկ է տնտեսական զարգացումներից:
ՊԵԿ նախագահը խոսել է վարչարարության ոլորտում գերատեսչության արդյունավետ աշխատանքի, կադրային փոփոխության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու ստվերի կրճատման ուղղությամբ քայլերի մասին:
Հարկային մարմնի հավաքագրումների մասով արձանագրվել է 11.2 տոկոս աճ, մաքսայինի մասով՝ 15 տոկոս անկում, ինչը, ըստ Էդուարդ Հակոբյանի, ներմուծմամբ է պայմանավորված: Հարկային մարմնի մասով, ըստ ՊԵԿ նախագահի, հավաքագրումները նույնիսկ առաջանցիկ են եղել տնտեսական զարգացումներից:
Նշվել է, որ տարեկան մոտ 30-40 մլրդ դրամի լրացուցիչ ստվերային եկամուտներ են ստվերից դուրս բերվում, եւ այս միտումը պահպանվել է նաեւ 2024 թվականին:
Ըստ իրականացված գնահատումների՝ 2024 թվականին մոտ 83 տոկոսը հարկային մարմնի մասով գոհ է իրականացված աշխատանքից, իսկ մաքսային մարմնի մասով՝ մոտ 79 տոկոսը:
Խոսելով 2024 թվականին իրականացված բարեփոխումների մասին՝ ՊԵԿ նախագահը տեղեկացրել է, որ ներդրվել են ստվերի գնահատման նոր գործիքներ, հարկային ռիսկերի վերլուծության համակարգն է բարելավվել, ոլորտային կարգապահության բարձրացման ծրագրեր են ներդրվել: Մաքսային մարմնի մասով ռիսկերի վերլուծության գործիքակազմն է բարելավվել, թվայնացման մասով եւս բարեփոխումներ են իրականացվել, դրանց թվում է եկամուտների հայտարարագրման պլատֆորմը: Էդուարդ Հակոբյանը խոսել է նաեւ արտաքին առեւտրի խթանման միջոցառումների մասին: Հաղորդումն ամբողջությամբ՝
այստեղ: