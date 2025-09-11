Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 11-ի հերթական նիստում քննարկել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի 2024 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդումը, որը ներկայացրել է Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Մարիամ Գալստյանը:
Զեկուցողի խոսքով հաղորդումը ներառում է հանձնաժողովի գործունեության հիմնական ուղղություններով գրանցած արդյունքները, վիճակագրական ցուցանիշները, ոլորտային մարտահրավերները, ինչպես նաեւ եզրահանգումների հիման վրա նախանշված ռազմավարական զարգացման հետագա ուղղությունները:
Հաղորդմամբ անդրադարձ է կատարվում հանրային ծառայության բարեվարքության համակարգի կայացմանն ու ամրապնդմանը, գույքի, եկամուտների, ծախսերի եւ շահերի հայտարարագրման գործընթացի արդյունավետ կազմակերպմանը, հայտարարատուների համար գործընթացն առավել դյուրին դարձնելուն ուղղված միջոցառումներին, հայտարարագրերի վերլուծությանը, կուսակցության ֆինանսական վերահսկողության գործառույթի գործնականում կիրառմանը եւ արձանագրած արդյունքներին, բարեվարքության ուսումնասիրության գործիքի միջոցով բարեվարքության տեսանկյունից ռիսկային անձանց մուտքը պետական համակարգ կանխելուն ուղղված քայլերին եւ այդ ուղղությամբ արձանագրված հիմնական միտումներին, կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատման ինստիտուտի ներդրման առնչությամբ նախապատրաստական միջոցառումների իրականացմանը, հակակոռուպցիոն կրթության իրականացմանն ու հանրային իրազեկման բարձրացմանն ուղղված քայլերին, հանձնաժողովի մանդատի ամբողջական թվայնացման տեսլականին եւ այդ ուղղությամբ արձանագրած արդյունքներին, կոռուպցիայի կանխարգելման շրջանակում միջազգային համագործակցության կարեւորությանը:
Մարիամ Գալստյանը պատասխանում է պատգամավորների հարցերին: