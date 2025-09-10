National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
10.9.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
10.09.2025
Նախաձեռնությամբ դպրոցների համար լիազոր մարմին կհանդիսանա ԿԳՄՍ նախարարությունը
1 / 2

Օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է դպրոցների համար սահմանել մեկ լիազոր մարմին՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը: «Սա նշանակում է, որ դպրոցների բովանդակային կառավարումը որպես լիազոր մարմին կիրականացվի ԿԳՄՍ նախարարության կողմից, իսկ ինչ վերաբերում է վարչատնտեսական գործառույթներին, մենք կշարունակենք համագործակցել մարզպետների աշխատակազմերի եւ Երեւան քաղաքում քաղաքապետարանի հետ»,- նշել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը եւ հավելել, որ այս պահին դպրոցների մեծ մասը չեն գործում նախարարության լիազորության ներքո:

Խոսելով ոլորտի վարչարարությունը թափանցիկ եւ արդյունավետ գործարկելու կարեւորության մասին՝ նախարարը փաստել է, որ այն կիրականացվի թվայնացման համակարգի կիրառման միջոցով: Նշվել է, որ դպրոցների ֆինանսավորման, ավարտական փաստաթղթերի տրամադրման, էլեկտրոնային մատյանների, տրանսպորտային ծախսերի եւ ատեստավորումների ուղղությամբ թվայնացման գործընթացն արդեն ապահովված է:

Ժաննա Անդրեասյանը, պատասխանելով պատգամավորների հարցերին, անդրադարձել է ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, դպրոցներում մասնագիտական ուսուցման հնարավորություններին եւ այլն: Նշվել է, որ 1400 դպրոցներից նախարարության ենթակայությամբ է գործում շուրջ 130-ը:

Հարակից զեկուցող, ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Թագուհի Ղազարյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը:

««Կրթության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը՝ կից օրենսդրական փաթեթով առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է սեպտեմբերի 10-ի ԱԺ նիստում:

10.09.2025
Փոփոխություններ «Լեզվի մասին» օրենքում
Օրենքի նախագիծն առաջին քայլն է լեզվական քաղաքականության ճշգրտման եւ հստակեցման ուղղությամբ: Ոլորտում ունենք ավելի մեծածավալ եւ հայեցակարգային փոփոխությունների կարիք: Մեր նախարարությունը Լեզվի կոմիտեի հետ աշխատանք է տարել լեզվական քաղաքականության հայեցակարգի մշակման ուղղությամբ, որն առաջիկայում կներկ...
10.09.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մշակույթի եւ կրթության ոլորտներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններ
Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովի հետ աշխատել ենք նախագծի լրամշակման վրա, որը նպատակ ունի կանոնակարգել արվեստի շուկայում տնտեսական հարաբերությունները, խթանել արվեստի պատկերասրահների, աճուրդային տների եւ արվեստագետների միջեւ համագործակցության էկոհամակարգի ...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան