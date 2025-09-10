National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
10.09.2025
Փոփոխություններ «Լեզվի մասին» օրենքում
Օրենքի նախագիծն առաջին քայլն է լեզվական քաղաքականության ճշգրտման եւ հստակեցման ուղղությամբ: Ոլորտում ունենք ավելի մեծածավալ եւ հայեցակարգային փոփոխությունների կարիք: Մեր նախարարությունը Լեզվի կոմիտեի հետ աշխատանք է տարել լեզվական քաղաքականության հայեցակարգի մշակման ուղղությամբ, որն առաջիկայում կներկայացվի հանրության քննարկմանը: Այս մասին ասել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ՀՀ ԱԺ սեպտեմբերի 10-ի հերթական նիստի ընթացքում:

Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Լեզվի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

Քննարկվող օրենսդրական նախաձեռնությամբ նախատեսվում է կարգավորել առաջնային անհրաժեշտություն ունեցող հարցերը: Առաջարկվել է սահմանել առանձին լիազորող նորմ պետական փաստաթղթաշրջանառության մեջ կիրառվող եզրույթների կանոնակարգման գործընթացի համար, ինչպես նաեւ ձեւավորել համապատասխան մասնագիտական հանձնաժողով: Նախարարն ընդգծել է, որ նախագիծն ունի առաջնահերթ հրատապություն՝ պատասխանելով պատգամավորների հարցերին:

Հարակից զեկուցող, Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Թագուհի Ղազարյանը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ:

Մտքերի փոխանակության ընթացքում պատգամավորներն անդրադարձել են դպրոցներում որոշ դասագրքերի բացակայության, հայոց լեզվի կանոնակարգման եւ պետական լեզվական քաղաքականության ոլորտում անհրաժեշտ քայլերի, հայոց լեզվի պահպանման ու վերահսկողության հարցերին:

Եզրափակիչ ելույթում Ժաննա Անդրեասյանն անդրադարձել է պատգամավորների կողմից բարձրացրած դիտարկումներին:

10.09.2025
Նախաձեռնությամբ դպրոցների համար լիազոր մարմին կհանդիսանա ԿԳՄՍ նախարարությունը
Օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է դպրոցների համար սահմանել մեկ լիազոր մարմին՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը: «Սա նշանակում է, որ դպրոցների բովանդակային կառավարումը որպես լիազոր մարմին կիրականացվի ԿԳՄՍ նախարարության կողմից, իսկ ինչ վերաբերում է վարչատնտեսական գործառույթներ...
10.09.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մշակույթի եւ կրթության ոլորտներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններ
Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովի հետ աշխատել ենք նախագծի լրամշակման վրա, որը նպատակ ունի կանոնակարգել արվեստի շուկայում տնտեսական հարաբերությունները, խթանել արվեստի պատկերասրահների, աճուրդային տների եւ արվեստագետների միջեւ համագործակցության էկոհամակարգի ...
