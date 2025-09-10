Օրենքի նախագիծն առաջին քայլն է լեզվական քաղաքականության ճշգրտման եւ հստակեցման ուղղությամբ: Ոլորտում ունենք ավելի մեծածավալ եւ հայեցակարգային փոփոխությունների կարիք: Մեր նախարարությունը Լեզվի կոմիտեի հետ աշխատանք է տարել լեզվական քաղաքականության հայեցակարգի մշակման ուղղությամբ, որն առաջիկայում կներկայացվի հանրության քննարկմանը: Այս մասին ասել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը ՀՀ ԱԺ սեպտեմբերի 10-ի հերթական նիստի ընթացքում:
Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Լեզվի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Քննարկվող օրենսդրական նախաձեռնությամբ նախատեսվում է կարգավորել առաջնային անհրաժեշտություն ունեցող հարցերը: Առաջարկվել է սահմանել առանձին լիազորող նորմ պետական փաստաթղթաշրջանառության մեջ կիրառվող եզրույթների կանոնակարգման գործընթացի համար, ինչպես նաեւ ձեւավորել համապատասխան մասնագիտական հանձնաժողով: Նախարարն ընդգծել է, որ նախագիծն ունի առաջնահերթ հրատապություն՝ պատասխանելով պատգամավորների հարցերին:
Հարակից զեկուցող, Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Թագուհի Ղազարյանը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ:
Մտքերի փոխանակության ընթացքում պատգամավորներն անդրադարձել են դպրոցներում որոշ դասագրքերի բացակայության, հայոց լեզվի կանոնակարգման եւ պետական լեզվական քաղաքականության ոլորտում անհրաժեշտ քայլերի, հայոց լեզվի պահպանման ու վերահսկողության հարցերին:
Եզրափակիչ ելույթում Ժաննա Անդրեասյանն անդրադարձել է պատգամավորների կողմից բարձրացրած դիտարկումներին: