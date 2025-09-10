National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
10.09.2025
Խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է մշակույթի եւ կրթության ոլորտներին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններ
Առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում ԱԺ գլխադասային հանձնաժողովի հետ աշխատել ենք նախագծի լրամշակման վրա, որը նպատակ ունի կանոնակարգել արվեստի շուկայում տնտեսական հարաբերությունները, խթանել արվեստի պատկերասրահների, աճուրդային տների եւ արվեստագետների միջեւ համագործակցության էկոհամակարգի ձեւավորումը: Սա կարեւոր նշանակություն կունենա արվեստի դաշտի ընդհանուր դինամիկ զարգացման եւ արվեստի նոր միտումների ձեւավորման գործում: Այս մասին ասել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը՝ սեպտեմբերի 10-ին ԱԺ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով «Մշակութային աճուրդների կազմակերպման մասին» օրենքի նախագիծը՝ կից օրենսդրական փաթեթով:

Նախարարը ներկայացրել է կատարված լրամշակումները:

Հարակից զեկույցում ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը փաթեթի վերաբերյալ՝ ընդգծելով այն ընդունելու անհրաժեշտությունը:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման է ներկայացրել նաեւ «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» օրենքի նախագիծը՝ կից օրենսդրական փաթեթով:

Ըստ նախարարի՝ նշված փաթեթը շրջադարձային նշանակություն ունի բարձրագույն կրթության եւ գիտության ոլորտների զարգացման համար, քանի որ դրանով առաջարկվում են սկզբունքային եւ համակարգային փոփոխություններ ոլորտներում: «Վստահ եմ, որ օրենսդրական փաթեթի ընդունմամբ մենք կկարողանանք ապահովել բոլորովին նոր պայմաններ բարձրագույն կրթության եւ գիտության զարգացման համար»,- ընդգծել է նա: Ժաննա Անդրեասյանը նշել է, որ փաթեթը լրամշակվել է ստացված հարյուրավոր առաջարկների շնորհիվ, տեղի են ունեցել խորհրդարանական լսումներ:

ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սիսակ Գաբրիելյանը ներկայացրել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը փաթեթի վերաբերյալ:

Հիմնական կարգավորումները՝ այստեղ:

