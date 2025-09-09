National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
09.09.2025
Խորհրդարանը քննարկել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը
ՀՀ ԱԺ սեպտեմբերի 9-ի նիստում քննարկվել է Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցը:

ՀՀ ԱԺ «Հայաստան» եւ «Պատիվ ունեմ» խմբակցություններն Արա Նռանյանին առաջադրել են ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում՝ որպես  համաձայնեցված մեկ միասնական թեկնածու:

Թեկնածուի կենսագրությունն ու աշխատանքային գործունեությունը հակիրճ ներկայացրել է պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը:

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի թեկնածու Արա Նռանյանը շնորհակալություն է հայտնել խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցություններին իր թեկնածությունն առաջադրելու համար:

Ունենալով հանձնաժողովում աշխատանքային համապատասխան փորձառություն՝ Արա Նռանյանը ելույթում անդրադարձել է այն ոլորտներին եւ աշխատանքներին, որոնք գտնվում են իր համակարգման տիրույթում: Դրանք են՝ վերականգնվող էներգետիկային առնչվող խնդիրները, Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում իրականացվող աշխատանքներն ու հանձնաժողովի մասնակցության ապահովումը, սպառող-մատակարար հարաբերություններին վերաբերող իրավակարգավորումները, ինչպես նաեւ հանձնաժողով ներկայացվող դիմում-բողոքների հետ կապված աշխատանքները: Անդրադառնալով վերականգնվող էներգետիկայի հետագա զարգացմանն ուղղված քայլերին, առկա խնդիրներին՝ թեկնածուն ընդգծել է, որ խնդիրների լուծումը պահանջում է բոլոր մարմինների եւ կառույցների համատեղ ու փոխլրացնող աշխատանք: Նա մանրամասն խոսել է արեւային կայանների աշխատանքի տեխնիկական կարգավորման բացակայության, արեւային էներգետիկայի զարգացման հեռանկարներն ապահովելու, էներգետիկ անվտանգությունը բարձրացնելուն ուղղված քայլերի, էներգատար արտադրությունների զարգացման, սակագնային քաղաքականության, պանելների կուտակիչ թափոնների կառավարման մասին: «Պետությունը եւ տնտեսությունը պետք է գործեն միջազգային տարածքային, ենթակառուցվածքային զարգացման տրամաբանության մեջ, որտեղ իրենց տեղն են գտնելու նաեւ այս համակարգը կարգավորող ընկերությունների հետ կապված խնդիրների լուծումները»,- նշել է Արա Նռանյանը:

Զեկուցողն անդրադարձել է նաեւ հանձնաժողով ներկայացվող դիմում-բողոքների ուսումնասիրությանը՝ նշելով, որ 2024 թվականին ստացվել է 4068 դիմում, 2025 թվականի առաջին կիսամյակում՝ արդեն 1363 դիմում:

Վերջին նիստում «ԱԺ կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի համաձայն՝ պատգամավորները հանդես են եկել հայտարարություններով:

09.09.2025
Օրինագծի ընդունմամբ սպառողը մեկ բաժանորդագրությամբ կարող է իր ավտոտնակում էլեկտրամոբիլ լիցքավորելու սարք ունենալ
Գործնականում էլեկտրամոբիլների լիցքավորման գործընթացում առկա են բարդություններ, որոնք հաճախ հանդիպում են հատկապես բազմաբնակարան շենքերում: Բնակիչն իր ավտոկայանատեղիում ավտոմեքենան լիցքավորելու համար պետք է դիմի էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություն մատուցող անձին՝ այդ ավտոկայանատեղիի սպառման համակարգ...
09.09.2025
Լրացում եւ փոփոխություններ «Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում
Ազգային ժողովի՝ սեպտեմբերի 9-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը: ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցի ներկայացմամբ առաջարկվում է գործող օրենքից հանել Արդարադատության ...
09.09.2025
Օրենսդրական փաթեթ՝ միտված կաբոտաժային փոխադրումների ազատականացմանը
Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» նախագծերի փաթեթը: Այն ներկայացրել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Արմեն Սիմոնյա...
09.09.2025
Ռուբեն Ռուբինյանն ընդունել է ԻԻՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահիդ Ջալալզադեին
ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը սեպտեմբերի 9-ին հանդիպել է ԻԻՀ արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահիդ Ջալալզադեի հետ: «Բարեկամ Իրանի հետ փոխադարձ հարգանքի ու վստահության վրա կառուցված երկկողմ հարաբերությունները մեծ կարեւորություն ունեն Հայաստանի համար: Իսկ փոխայցերն օգնում են առավել ընդգրկո...
09.09.2025
ՍԵԿՏ համակարգի հիմնական կարգավորումներն առաջարկվում է սահմանել օրենքով
Առաջարկվում է հստակեցնել ՀՀ սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգի (ՍԷԿՏ) կարգավիճակը եւ հնարավորություն ստեղծել առավել համակարգային կարգավորումների նախատեսման համար: «Պետական սահմանի մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումը ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցի ներկայացմ...
09.09.2025
Քննարկվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 9-ին շարունակել է հերթական նիստերի աշխատանքը` քննարկելով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը, որը ներառում է երկու փաստաթուղթ` 2025 թվականի առաջին եռամսյակում հաստատված դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի հաղորդումը եւ 20...
