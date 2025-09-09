Ազգային ժողովի՝ սեպտեմբերի 9-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցի ներկայացմամբ առաջարկվում է գործող օրենքից հանել Արդարադատության ակադեմիայի կողմից պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մասնագիտական պատրաստում անցնող ունկնդիրներին կրթաթոշակ վճարելու վերաբերյալ կարգավորումները: Առաջարկվում է նաեւ կանոնակարգել ակադեմիայում դասավանդման գործընթացին ներգրավված անձանց հետ պայմանագրերի կնքմանն առնչվող հարաբերությունները: «Նպատակն է պետական բյուջեի միջոցների օգտագործումը դարձնել ավելի թիրախային եւ հիմնավորված, ինչը թույլ կտա անհրաժեշտության դեպքում այդ միջոցներն օգտագործել ակադեմիայի կարիքների բավարարման եւ կարողությունների զարգացման համար»,- ասել է Տիգրան Դադունցը:
Հարակից զեկուցող, Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ալխաս Ղազարյանը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ՝ կոչ անելով կողմ քվեարկել: