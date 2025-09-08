Օրենսդրական նախաձեռնությամբ կկարգավորվեն հարկային եւ մաքսային մարմինների հանրային ծառայողների կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների եւ զենքի օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները:
Խորհրդարանը սեպտեմբերի 8-ին առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» եւ ««Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթը:
Օրենսդրական նախաձեռնության անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ 2023 թվականի հունիսի 1-ից գործում է «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքը: Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է «Հարկային ծառայության մասին» եւ «Մաքսային ծառայության մասին» օրենքների դրույթները համապատասխանեցնել «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքի կարգավորումներին:
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը մանրամասն ներկայացրել է առաջարկվող փոփոխությունները: Նշվել է, որ կոմիտեի սպառազինության մեջ կարող են ընդգրկվել «Զենքի շրջանառության կարգավորման մասին» օրենքով նախատեսված զենքի համապատասխան տեսակներ: Կոմիտեի սպառազինության մեջ ընդգրկվող զենքի տեսակները՝ ըստ կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանումների, պաշտոնների եւ ծառայողական պարտականությունների, սահմանվում են հարկային մարմնի ղեկավարի հրամանով:
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հայկ Ցիրունյանը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ: