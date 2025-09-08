National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
08.09.2025
Ռուստամ Բաքոյանը նոր կարգավորումներ է առաջարկում «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում
1 / 3

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ է առաջարկում ԱԺ պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը:

Սահմանադրական օրենքի 14-րդ հոդվածի համաձայն՝ պաշտպանին փոխարինելու մասին որոշման անհրաժեշտության կամ հրաժարականի դեպքում պաշտպանին ժամանակավորապես փոխարինում է պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի տարիքով ավագ ղեկավարը: Մինչդեռ օրենքով կարգավորված չէ այն հարցը, թե ով է փոխարինում Մարդու իրավունքների պաշտպանին պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտի տարիքով ավագ ղեկավարի կողմից եւս պաշտոնին փոխարինելու անհնարինության դեպքում:

Նախագծով հստակեցվում են պաշտպանին փոխարինող դեպարտամենտի ղեկավարի լիազորությունները:

Ներկայումս քաղաքացիական ծառայողի կամ պաշտպանի աշխատակազմում այլ պաշտոն զբաղեցնող անձի աշխատանքից ազատվելու մասին դիմումի առկայության դեպքում աշխատանքից ազատվելու լիազորություն վերապահված է միայն Մարդու իրավունքների պաշտպանին: Այս իրավիճակում աշխատանքից ազատվելու մասին դիմումի առկայության դեպքում քաղաքացիական ծառայողը կամ պաշտպանի աշխատակազմում այլ պաշտոն զբաղեցնող անձը չի կարող ազատվել աշխատանքից պաշտպանի բացակայության պայմաններում:

Խնդրահարույց իրավիճակ է ստեղծվում նաեւ քաղաքացիական ծառայողության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած մասնակցին պաշտոնի նշանակելու լիազորության՝ միայն պաշտպանին վերապահված լինելու պայմաններում:

«Նման իրավիճակ ունեցել ենք, երբ նախորդ պաշտպանի հրաժարականից հետո մի քանի ամիս շարունակ նոր պաշտպան չէր ընտրվում, եւ աշխատակազմում քաղաքացիական ծառայողները եւ այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք չէին կարողանում սեփական դիմումի հիման վրա ազատվել աշխատանքից: Նախագծային կարգավորումներով պաշտպանին փոխարինողին տրվում է պաշտոնին նշանակելու եւ ազատելու լիազորությունները»,- նշել է Ռուստամ Բաքոյանը:

Անհրաժեշտություն է առաջացել նաեւ ընդլայնելու պաշտպանի՝ ԱԺ-ին ներկայացվող ամփոփ հաղորդման բովանդակությունը:

Նախագծով ավելանում են Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները: Վերջինս իրականացնում է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների վերաբերյալ հարցերով հետազոտություններ, որոնց արդյունքների հիման վրա եւս կարող է հանդես գալ արտահերթ զեկույցներով կամ հաղորդումներով:

Պաշտպանին տրվում է հանրության շրջանում իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ իրականացնելու լիազորություն, խթանելու մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշներին ՀՀ օրենսդրության եւ դրա կիրարկման համապատասխանեցումը:

Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտկան հանձնաժողովի անդամ Մարինա Ղազարյանը նշել է, որ օրենսդրական առաջարկն արժանացել է հանձնաժողովի հավանությանը:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Աննա Կարապետյանն էլ բարձրաձայնել է, որ Կառավարությունը կողմ է օրինագծի ընդունմանը եւ ներկայացրել գործադիրի առաջարկները:

08.09.2025
Փոփոխություններ եւ լրացումներ են առաջարկվում Ընդերքի մասին ու Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքերում
Ներկայացված նախագծերով առաջարկվում է սահմանային շերտում եւ սահմանային գետի ափերին գտնվող հանքավայրերում ավազի եւ ավազակոպճային  խառնուրդի պաշարներն ուսումնասիրելու  կամ գետաողողատային տիպի հանքավայրերի ավազի արդյունահանումն իրականացնելու համար ընդերքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմումին կ...
08.09.2025
Ներկայացվել են «Պետական տուրքի մասին» օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները
Քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսվում է հանրային իշխանության եւ նրանց պաշտոնատար անձանց գործողություններով ու անգործությամբ պայմանավորված մի շարք հիմնարար իրավունքների խախտման դեպքում ոչ նյութական վնասի հատուցման հնարավորություն՝ որպես պահանջ նախատեսելով այն, որ խախտումը պետք է հաստատված լինի նախաքննա...
08.09.2025
Քննարկվել է ՀՀ-ի եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ «Առողջապահության որակի բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելուն վերաբերող նախագիծը
Առողջապահության ոլորտի զարգացումը ՀՀ կառավարության հիմնական առաջնահերթություններից է: Կառավարության քաղաքականությունն ուղղված է անհատի եւ հանրային առողջության պահպանմանն ու բարելավմանը՝ ապահովելով հասանելի, արդիական, բարձր որակի առողջապահական ծառայությունների մատուցում: Բուժսպասարկման որակի բարելավո...
08.09.2025
Քննարկվել են «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումները
Առողջապահական համակարգի լաբորատորիաների առջեւ դրված գլխավոր խնդիրներն են՝ հասնել, ապահովել եւ բարելավել լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների ճշգրտությունը եւ վստահելիությունը: Սխալ, թերի, ոչ լիարժեք արդյունքները կարող են բերել էական բացասական հետեւանքների: Թե՛ հետազոտության, թե՛ արդյունքի վերաբ...
08.09.2025
Օրենսդրական նախաձեռնություն՝ ուղղված ռիելթորական գործունեության ոլորտում ծառայությունների որակի բարձրացմանը
Ներկա դրությամբ հանրապետությունում ռիելթորական գործունեության  տեսանկյունից իրավական դաշտն ամբողջությամբ բաց է, չկան այնպիսի օրենսդրական կարգավորումներ, որոնցով կարող են առաջնորդվել համապատասխան մասնագետները կամ շուկայում գործունեություն իրականացնող ընկերությունները: Սեպտեմբերի 8-ին Ազգային ժող...
08.09.2025
Ներկայացվել է Կադաստրի կոմիտեի թվային օրակարգի մաս կազմող նախաձեռնություն
Էլեկտրոնային համակարգով կարգավորվող փաստաթղթաշրջանառության ոլորտում իրականացվել են բարեփոխումներ, որոնք վերաբերել են բացառապես իրավահաստատող փաստաթղթերին: Այժմ առաջարկվում է սահմանել կոնկրետ պահանջներ նաեւ ոչ իրավահաստատող փաստաթղթերի դեպքում: «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օր...
08.09.2025
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է գույքի անհատույց տրամադրման համակարգը փոխարինել վարձակալության վրա հիմնված մոդելով
Նախաձեռնության նպատակն է բարելավել պետական գույքի օգտագործման գործող համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս պետական եւ համայնքային մարմիններին պետական գույքը երկարաժամկետ օգտագործման տրամադրել անհատույց հիմունքներով: Այս մասին ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետակ...
08.09.2025
Առաջարկվում է մասնավորեցման ծրագրի ցանկում ավելացնել «Ռիփաբլիք Պլազա» ԲԲԸ-ն
Նախագծով առաջարկվում է մասնավորեցման ծրագրի ցանկում ավելացնել «Ռիփաբլիք Պլազա» ԲԲԸ-ն, որի կանոնադրական կապիտալում  ընդգրկված են  ՀՀ սեփանակություն հանդիսացող, քաղաք Երեւան, Նալբանդյան 28 հասցեում գտնվող շենքն ու դրա զբաղեցրած հողամասը: Այս մասին ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառու...
08.09.2025
Կոնվենցիան միտված է կանխարգելելու աշխատողների եւ այլ անձանց նկատմամբ բռնությունն ու ոտնձգությունը. Ռուբեն Սարգսյան
Կոնվենցիան միտված է կանխարգելելու աշխատողների եւ այլ անձանց նկատմամբ բռնությունն ու ոտնձգությունը. այն կիրառվում է ե՛ւ մասնավոր, ե՛ւ պետական հատվածներում: Այս մասին ասել է ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի՝ սեպտեմբերի 8...
08.09.2025
Քննարկվել են երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող օրենսդրական նոր կարգավորումները
«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը վերաբերում է ՀՀ-ում բնակվող շուրջ 674 հազար երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տաթեւիկ Ստեփանյ...
08.09.2025
Քննարկվել է պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թթ. ծրագրի կատարման 2024 թ. տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու հարցը
Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր մասնավորեցնելու մասին ընդունվել են Կառավարության որոշումներ, որոնցից մեկը մասնավորեցվել է: Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրից հանվել է «Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» ՓԲԸ-ն: Մասնավորեցումից ստացված միջոց...
08.09.2025
Համաձայնագրի վավերացմամբ Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջեւ նախատեսվում է համագործակցություն միգրացիայի ոլորտում
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 8-ի հերթական նիստում քննարկել է ««ՀՀ կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծը: Համաձայնագրով կողմերը նախատեսում են փոխադարձության հիման վրա ստեղծել արագ եւ ա...
08.09.2025
Ազգային ժողովը քննարկել է «Աղետների նկատմամբ դիմակայուն ենթակառուցվածքի կոալիցիայի» (ԱԴԵԿ) կանոնադրությունը վավերացնելու հարցը
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է վավերացնել «Աղետների նկատմամբ դիմակայուն ենթակառուցվածքի կոալիցիայի» (ԱԴԵԿ) կանոնադրությունը: Կոալիցիան գլոբալ գործընկերություն է, որի նպատակն է բարելավել ենթակառուցվածքային համակարգերի դիմակայունությունը կլիմայի փոփոխության եւ աղետների ռիսկերի կառավարման հանդեպ: Այս մա...
08.09.2025
Առաջարկվում է բռնարարին՝ որպես պարտավորություն, կրել էլեկտրոնային հսկողության միջոց. Արմեն Ղազարյան
Լրացումներով Քրեական օրենսգրքում կսահմանվի պատասխանատվություն ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի նկատմամբ՝ էլեկտրոնային հսկողության միջոց կրելուց խուսափելու կամ հրաժարվելու համար: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի՝ սեպ...
08.09.2025
Մեկնարկել է ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի աշխատանքը
Սեպտեմբերի 8-ին ՀՀ օրհներգի կենդանի հնչյունների ներքո մեկնարկել է ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի աշխատանքը: ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտնել է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ԱԺ պատգամավորներ ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորների մանդատներ...
