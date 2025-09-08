National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
08.09.2025
Կոնվենցիան միտված է կանխարգելելու աշխատողների եւ այլ անձանց նկատմամբ բռնությունն ու ոտնձգությունը. Ռուբեն Սարգսյան
Կոնվենցիան միտված է կանխարգելելու աշխատողների եւ այլ անձանց նկատմամբ բռնությունն ու ոտնձգությունը. այն կիրառվում է ե՛ւ մասնավոր, ե՛ւ պետական հատվածներում: Այս մասին ասել է ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Ռուբեն Սարգսյանը ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի՝ սեպտեմբերի 8-ի հերթական նիստի ընթացքում:

Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ քննարկել է ««Բռնության եւ ոտնձգության մասին կոնվենցիա, 2019 թ. (թիվ 190)» կոնվենցիան վավերացնելու» մասին օրենքի նախագիծը: Այն ընդունվել է 2019 թվականին եւ ուժի մեջ մտել 2021թվականին: 50 երկիր արդեն վավերացրել է կոնվենցիան, ուժի մեջ չի մտել դեռեւս 6 երկրում:

«Բռնությունն ու ոտնձգությունն աշխատանքի վայրում բացասաբար են ազդում անձի հոգեբանական, ֆիզիկական առողջության, արժանապատվության եւ ընտանեկան ու սոցիալական միջավայրի վրա»,- նշել է Ռուբեն Սարգսյանը՝ հավելելով, որ կոնվենցիայով սահմանվում է աշխատանքում «բռնություն եւ ոտնձգություն» եզրույթը:

Կոնվենցիայի վավերացումը կամրապնդի Հայաստանի հանձնառությունը՝ ապահովելու անվտանգ եւ առողջ աշխատատեղեր բոլոր աշխատողների համար: Հիմնական զեկուցողի ներկայացմամբ օրենսդրության եւ քաղաքականության ամրապնդման տեսանկյունից կոնվենցիայի վավերացումը բխում է ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրից, զբաղվածության ռազմավարությունից եւ գենդերային քաղաքականության իրականացման գործողությունների պլանից:

Ռուբեն Սարգսյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ անդրադառնալով աշխատանքային վայրում նոր մշակույթի ձեւավորման տեսլականին:

Հարակից զեկուցող, Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Բաթոյանը ներկայացրել է գլխադասային հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ: Նա կոչ է արել կողմ քվեարկել նախագծին:

08.09.2025
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է գույքի անհատույց տրամադրման համակարգը փոխարինել վարձակալության վրա հիմնված մոդելով
Նախաձեռնության նպատակն է բարելավել պետական գույքի օգտագործման գործող համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս պետական եւ համայնքային մարմիններին պետական գույքը երկարաժամկետ օգտագործման տրամադրել անհատույց հիմունքներով: Այս մասին ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության պետակ...
08.09.2025
Առաջարկվում է մասնավորեցման ծրագրի ցանկում ավելացնել «Ռիփաբլիք Պլազա» ԲԲԸ-ն
Նախագծով առաջարկվում է մասնավորեցման ծրագրի ցանկում ավելացնել «Ռիփաբլիք Պլազա» ԲԲԸ-ն, որի կանոնադրական կապիտալում  ընդգրկված են  ՀՀ սեփանակություն հանդիսացող, քաղաք Երեւան, Նալբանդյան 28 հասցեում գտնվող շենքն ու դրա զբաղեցրած հողամասը: Այս մասին ասել է ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառու...
08.09.2025
Քննարկվել են երեխաների իրավունքների պաշտպանությանն առնչվող օրենսդրական նոր կարգավորումները
«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը վերաբերում է ՀՀ-ում բնակվող շուրջ 674 հազար երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տաթեւիկ Ստեփանյ...
08.09.2025
Քննարկվել է պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թթ. ծրագրի կատարման 2024 թ. տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու հարցը
Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր մասնավորեցնելու մասին ընդունվել են Կառավարության որոշումներ, որոնցից մեկը մասնավորեցվել է: Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրից հանվել է «Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» ՓԲԸ-ն: Մասնավորեցումից ստացված միջոց...
08.09.2025
Համաձայնագրի վավերացմամբ Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջեւ նախատեսվում է համագործակցություն միգրացիայի ոլորտում
Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 8-ի հերթական նիստում քննարկել է ««ՀՀ կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծը: Համաձայնագրով կողմերը նախատեսում են փոխադարձության հիման վրա ստեղծել արագ եւ ա...
08.09.2025
Ազգային ժողովը քննարկել է «Աղետների նկատմամբ դիմակայուն ենթակառուցվածքի կոալիցիայի» (ԱԴԵԿ) կանոնադրությունը վավերացնելու հարցը
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է վավերացնել «Աղետների նկատմամբ դիմակայուն ենթակառուցվածքի կոալիցիայի» (ԱԴԵԿ) կանոնադրությունը: Կոալիցիան գլոբալ գործընկերություն է, որի նպատակն է բարելավել ենթակառուցվածքային համակարգերի դիմակայունությունը կլիմայի փոփոխության եւ աղետների ռիսկերի կառավարման հանդեպ: Այս մա...
08.09.2025
Առաջարկվում է բռնարարին՝ որպես պարտավորություն, կրել էլեկտրոնային հսկողության միջոց. Արմեն Ղազարյան
Լրացումներով Քրեական օրենսգրքում կսահմանվի պատասխանատվություն ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի նկատմամբ՝ էլեկտրոնային հսկողության միջոց կրելուց խուսափելու կամ հրաժարվելու համար: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի՝ սեպ...
08.09.2025
Մեկնարկել է ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի աշխատանքը
Սեպտեմբերի 8-ին ՀՀ օրհներգի կենդանի հնչյունների ներքո մեկնարկել է ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի աշխատանքը: ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտնել է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ԱԺ պատգամավորներ ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորների մանդատներ...
