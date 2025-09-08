National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
08.09.2025
Համաձայնագրի վավերացմամբ Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջեւ նախատեսվում է համագործակցություն միգրացիայի ոլորտում

Ազգային ժողովը սեպտեմբերի 8-ի հերթական նիստում քննարկել է ««ՀՀ կառավարության եւ Ղազախստանի Հանրապետության կառավարության միջեւ միգրացիայի ոլորտում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծը:

Համաձայնագրով կողմերը նախատեսում են փոխադարձության հիման վրա ստեղծել արագ եւ արդյունավետ ընթացակարգեր միգրացիոն ոլորտի կարգավորման գործընթացների վերաբերյալ՝ ձգտելով ստեղծել իրավական հիմք երկկողմ համագործակցության համար:

Համաձայնագրի հիմնական ուղղությունների շարքում են վիճակագրական, իրավական ու գիտամեթոդական եւ տեղեկատվական փոխանակումը, կողմ պետությունների տարածքում գտնվող կողմ պետությունների քաղաքացիների վիճակագրական տվյալների մասին տեղեկությունների փոխանակումը, փորձի փոխանակումը եւ գործնական օգնության ցուցաբերումը համագործակցության ոլորտներում ի հայտ եկած հարցերում: Դրանց թվում են նաեւ կողմ պետությունների քաղաքացիների իրավունքների, այդ թվում՝ իրենց ընտանիքների անդամների բնակության իրավունքի պաշտպանությունը՝ բնակության համար տրված թույլտվության ժամկետների ընթացքում, կողմ պետությունների տարածքում գտնվելու կացության հիմքեր ունեցող անձանց իրավական կարգավիճակի վերաբերյալ հարցերի քննարկումը: Հարցը քննարկման է ներկայացրել ՀՀ ՆԳ նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը:

Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արտյոմ Մեհրաբյանը տեղեկացրել է, որ հարցը քննարկվել եւ արժանացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը:

08.09.2025
Քննարկվել է պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թթ. ծրագրի կատարման 2024 թ. տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու հարցը
Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր մասնավորեցնելու մասին ընդունվել են Կառավարության որոշումներ, որոնցից մեկը մասնավորեցվել է: Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրից հանվել է «Արտակարգ իրավիճակների օդանավակայան» ՓԲԸ-ն: Մասնավորեցումից ստացված միջոց...
08.09.2025
Ազգային ժողովը քննարկել է «Աղետների նկատմամբ դիմակայուն ենթակառուցվածքի կոալիցիայի» (ԱԴԵԿ) կանոնադրությունը վավերացնելու հարցը
Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է վավերացնել «Աղետների նկատմամբ դիմակայուն ենթակառուցվածքի կոալիցիայի» (ԱԴԵԿ) կանոնադրությունը: Կոալիցիան գլոբալ գործընկերություն է, որի նպատակն է բարելավել ենթակառուցվածքային համակարգերի դիմակայունությունը կլիմայի փոփոխության եւ աղետների ռիսկերի կառավարման հանդեպ: Այս մա...
08.09.2025
Առաջարկվում է բռնարարին՝ որպես պարտավորություն, կրել էլեկտրոնային հսկողության միջոց. Արմեն Ղազարյան
Լրացումներով Քրեական օրենսգրքում կսահմանվի պատասխանատվություն ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի նկատմամբ՝ էլեկտրոնային հսկողության միջոց կրելուց խուսափելու կամ հրաժարվելու համար: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի՝ սեպ...
08.09.2025
Մեկնարկել է ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի աշխատանքը
Սեպտեմբերի 8-ին ՀՀ օրհներգի կենդանի հնչյունների ներքո մեկնարկել է ՀՀ ԱԺ ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի աշխատանքը: ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտնել է, որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ԱԺ պատգամավորներ ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորների մանդատներ...
