National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
6.9.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
06.09.2025
Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Ղրղզստանում էր. այցը պաշտոնական էր, օրակարգը` հագեցած
1 / 1

Հայաստանի եւ Ղրղզստանի միջեւ համագործակցությունը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի եւ բարեկամական կապերի վրա, որոնք նպաստում են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանն ու տարածաշրջանային գործընկերությանը:

Խորհրդարանական հարաբերությունները վերջին տարիներին վերաճել են գործընկերական եւ կառուցողական երկխոսության, որի ամենանշանավոր արդյունքներից մեկը 2025 թվականի մայիսին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Ղրղզական Հանրապետության Ժոգորկու Քենեշի միջեւ համագործակցության մասին» հուշագիրն է:

Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը պաշտոնական այցով Ղրղզստանում էր:

Խորհրդարանի ղեկավարը Բիշքեկում ունեցավ մի շարք հանդիպումներ Ղրղզական Հանրապետության իր գործընկերների հետ:

Քննարկումների առանցքում էին երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցեր եւ ոչ միայն:

Մանրամասները` տեսանյութում:
 