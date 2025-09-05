Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է օրենքով ամրագրել սահմանային էլեկտրոնային կառավարման տեղեկատվական համակարգի՝ ՍԷԿՏ-ի վերաբերյալ հիմնարար կարգավորումներ:
ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցի խոսքով ներկայումս համակարգի հետ կապված հարաբերություննները կարգավորվում են միայն Կառավարության որոշմամբ:
Նախագծով սահմանվում են համակարգին հասանելիություն ունենալու եւ տվյալներ մուտքագրելու պայմանները:
««Պետական սահմանի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 5-ի նիստում եւ ստացել է դրական եզրակացություն: