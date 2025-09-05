Առաջարկվում է ոստիկանության ծառայողների եւ փրկարարական ծառայողների համար հստակեցնել կարգապահական տույժերը եւ խրախուսանքներն ու ապահովել միասնական մոտեցում՝ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքի դրույթները տարածելով նշված ծառայությունների վրա, իսկ ոլորտային օրենքներով սահմանել միայն այդ ծառայություններին բնորոշ կարգավորումները: Այս մասին ասել է ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Մկրտչյանը՝ ԱԺ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի սեպտեմբերի 5-ին գումարված նիստի ընթացքում ներկայացնելով «Ոստիկանության բարեւարքության եւ կարգապահական կանոնագիրք» օրենսդրական փաթեթը:
Փոխնախարարի խոսքով փաթեթով կամրագրվի ոստիկանության ծառայողների եւ փրկարարական ծառայողների բարեվարքության համակարգը, յուրաքանչյուր ծառայության համար կստեղծվեն առանձին էթիկայի հանձնաժողովներ եւ կսահմանվի համապատասխան ծառայողների բարեվարքության խախտումների քննության առանձնահատկությունները: Ինչպես նաեւ ոստիկանության ծառայողների եւ փրկարարական ծառայողների նկատմամբ իրականացվող ծառայողական քննությունների անցկացման համար կամրագրվի միասնական մոտեցում եւ այդ գործընթացի ընթացակարգային հարաբերությունները կկարգավորվեն ,Ոստիկանության բարեվարքության եւ կարգապահական կանոնագիրքե օրենքով:
Օրենքների նախագծերի փաթեթը ստացել է դրական եզրակացություն:
Հանձնաժողովը նաեւ որոշել է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամների կողմից քաղաքացիների ընդունելության 2025-2026 թվականների ժամանակացույցը: