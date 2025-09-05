Նախաձեռնությամբ առաջարկվում է վավերացնել «Աղետների նկատմամբ դիմակայուն ենթակառուցվածքի կոալիցիայի» (ԱԴԵԿ) կանոնադրությունը: ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանի խոսքով կոալիցիան գլոբալ գործընկերություն է, որի նպատակն է բարելավել ենթակառուցվածքային համակարգերի դիմակայունությունը կլիմայի փոփոխության եւ աղետների ռիսկերի կառավարման հանդեպ:
«Սա փոխկապակցված է նաեւ աղետների ռիսկի նվազեցման Սենդայի գործողությունների շրջանակային ծրագրի իրագործման հետ»,- հավելել է փոխնախարարը:
Պլատֆորմի ստեղծման գաղափարի նախաձեռնողը Հնդկաստանն է: Նախատեսվում է տեխնիկական աջակցության, հետազոտությունների եւ համատեղ դասընթացների միջոցով զարգացնել ոլորտային կարողությունները: Միջազգային լավագույն փորձը տեղայնացնելու նպատակով կարեւորվել է հարթակին Հայաստանի միանալը:
«Մարդկության պատմությունը ցույց է տվել, որ բնակլիմայական աղետների հաղթահարման եւ դրանց հետեւանքների վերացման լավագույն տարբերակն է համագործակցությունը, տարբեր պետությունների ներգրավվածությունն ու փոխօգնությունը»,- ընդգծել է հարակից զեկուցող, պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը:
Նախագիծը քննարկվել է Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 5-ի նիստում եւ ստացել դրական եզրակացություն: