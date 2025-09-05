Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:
Արխիվ
05.09.2025
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
05.09.2025
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Ղրղզստանի վարչապետ Ադիլբեկ Կասիմալիեւի հետ
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Բիշքեկում հանդիպել է Ղրղզստանի նախարարների կաբինետի նախագահ (վարչապետ) Ադիլբեկ Կասիմալիեւի հետ: Ընդգծելով երկու երկրների համար Հայաստանի եւ Ղրղզստանի միջեւ հարաբերությունների զարգացման կարեւորությունը` կողմերն արձանագրել են, որ առկա է չիրացված ներուժ` հավելելով, որ այդ ո...
05.09.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովը նիստ կգումարի
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կկայանա սեպտեմբերի 5-ին` ժամը 11:00-ին, 414 սրահում:...