04.09.2025
Երեխաների պաշտպանության համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելուն միտված օրենսդրական նախաձեռնություն
1 / 6

Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը վերաբերում է ՀՀ-ում բնակվող շուրջ 673 հազար երեխաների, որոնց իրավունքների ներառման, պաշտպանության ոլորտում Հայաստանը վաղուց ցուցաբերել է իր վճռականությունը: Այս մասին ասել է ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթեւիկ Ստեփանյանը Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 4-ի նիստում: Առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը:

Ներկայացվող նախագծերի նպատակը երեխաների պաշտպանության համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելն է, ինչը բխում է թե՛ ՀՀ վերափոխման մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարության չորրորդ մեգանպատակից, համաձայն որի՝ պետք է ապահովվի պետական ամբողջական եւ լիարժեք հոգածություն երեխաների նկատմամբ, եւ թե՛ Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրով նախատեսված երեխայի իրավունքների լիարժեք իրացումից:

Մանրամասն ներկայացնելով առաջարկվող փոփոխությունները՝ հիմնական զեկուցողը նշել է, որ երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում ավելացվում է համայնքների դերը՝ հստակ սահմանելով լիազորություններ, որոնք իրականացվելու են երեխայի պաշտպանության ոլորտում հատուկ մասնագիտացված, վերապատրաստված սոցիալական աշխատողի միջոցով՝ որպես պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն: Ներդրվելու է նոր տեղեկատվական համակարգ, ինչը համայնքային մակարդակում կունենա մեծ կարեւորություն երեխայի պաշտպանության դեպքի վարման, երեխային կարիքային ծառայությունների տրամադրման, աշխատանքների պլանավորման, մշտադիտարկման, հաշվետվողականության ու թափանցիկության ապահովման համար:

Հարակից զեկուցող, ԱԺ պատգամավոր Տիգրան Պարսիլյանը, ընդգծելով երեխայի լսված լինելու իրավունքի ապահովման անհրաժեշտությունը, երեխայի շահի հստակ ձեւակերպումը, առաջարկել է կողմ քվեարկել օրենսդրական նախաձեռնությանը:

Նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն:

Հանձնաժողովը որոշել է «Երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում շրջանառվող օրենսդրական նախագծերի էությունը: Երեխաների իրավունքների պաշտպանության պետական վերաբերելի քաղաքականությունը» թեմայով սեպտեմբերի 22-ին հրավիրել խորհրդարանական լսումներ:

04.09.2025
Առաջարկվում է հստակեցնել «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքի մի շարք դրույթներ
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքի կիրարկման ընթացքում, ինչպես նաեւ Հավատարմագրման ենթահանձնաժողովի` ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված հանձնարարականներում վեր հանված խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ: Այս մասին ասել է...
04.09.2025
Ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի համար կսահմանվի էլեկտրոնային հսկողության միջոցը կրելու պարտավորություն
Էլեկտրոնային միջոցները կրելու պարտականություն է սահմանվում բռնարարի համար: Նախորդ փոփոխությունների փաթեթով նախատեսվել են էլեկտրոնային հսկողության գործիքների կիրառման հնարավորությունները, սակայն պարտականությունը չէր սահմանվել: «Ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան եւ կենցաղային...
04.09.2025
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
04.09.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 15:00-ին, 214 սրահում: Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կգումարվի սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 10:00-ին, 314 սրահում: ...
