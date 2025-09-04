National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
04.09.2025
Առաջարկվում է հստակեցնել «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքի մի շարք դրույթներ

Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքի կիրարկման ընթացքում, ինչպես նաեւ Հավատարմագրման ենթահանձնաժողովի` ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված հանձնարարականներում վեր հանված խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ: Այս մասին ասել է ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Ռուստամ Բաքոյանը՝ սեպտեմբերի 4-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով իր հեղինակած ««Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

Ռուստամ Բաքոյանը նշել է, որ նախագիծը մշակվել է Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի  հետ համատեղ եւ փոփոխություններ ու լրացումներ է առաջարկվում կատարել օրենքի 11 հոդվածներում:

Մասնավորապես, սահմանադրական օրենքի մի շարք  դրույթներ հստակեցվել եւ համահունչ են դարձվել նույն օրենքի այլ դրույթներին: Առաջարկվում է հստակեցնել, որ հրաժարականի հիմքով Պաշտպանի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցման դեպքում Պաշտպանը հրապարակում եւ Ազգային ժողով է ներկայացնում իր հերթական տարեկան հաղորդումը ներկայացվելուց հետո մինչեւ հրաժարականի դիմում ներկայացնելն ընկած ժամանակահատվածում իրականացված գործունեության, մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին հաշվետվությունը պարունակող ամփոփ հաղորդում: Նախատեսվել է նաեւ, որ Պաշտպանի ժամանակավոր բացակայության ընթացքում Պաշտպանին փոխարինելու մասին որոշման անհնարինության կամ հրաժարականի դեպքում Պաշտպանին ժամանակավորապես փոխարինում է Պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտների ղեկավարներից տարիքով ավագը, իսկ Պաշտպանի աշխատակազմի դեպարտամենտների ղեկավարներից տարիքով ավագ ղեկավարի կողմից Պաշտպանին ժամանակավորապես փոխարինելու անհնարինության դեպքում Պաշտպանի աշխատակազմի հաջորդ դեպարտամենտի ղեկավարը:

Առաջարկվում  են նաեւ այլ հստակեցումներ, ինչպես նաեւ Պաշտպանի լիազորությունների ընդլայնում:

ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Աննա Կարապետյանը ներկայացրել է Կառավարության դրական կարծիքը նախագծի վերաբերյալ՝ անդրադառնալով նաեւ մի շարք առաջարկների, որոնք ընդունելի էին հեղինակի համար: Հարակից զեկույցում հանձնաժողովի անդամ Մարինա Ղազարյանը դրական է գնահատել նախագիծը՝ գործընկերներին հորդորելով կողմ քվեարկել օրինագծին:

Նախագծին հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել: Այն նախատեսվում է ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:

04.09.2025
Երեխաների պաշտպանության համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելուն միտված օրենսդրական նախաձեռնություն
Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը վերաբերում է ՀՀ-ում բնակվող շուրջ 673 հազար երեխաների, որոնց իրավունքների ներառման, պաշտպանության ոլորտում Հայաստանը վաղուց ցուցաբերել է իր վճռականությունը: Այս մասին ասել է ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթեւիկ Ստեփանյանը Մարդու իրավունքների...
04.09.2025
04.09.2025
Ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի համար կսահմանվի էլեկտրոնային հսկողության միջոցը կրելու պարտավորություն
Էլեկտրոնային միջոցները կրելու պարտականություն է սահմանվում բռնարարի համար: Նախորդ փոփոխությունների փաթեթով նախատեսվել են էլեկտրոնային հսկողության գործիքների կիրառման հնարավորությունները, սակայն պարտականությունը չէր սահմանվել: «Ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան եւ կենցաղային...
04.09.2025
04.09.2025
