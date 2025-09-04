Էլեկտրոնային միջոցները կրելու պարտականություն է սահմանվում բռնարարի համար: Նախորդ փոփոխությունների փաթեթով նախատեսվել են էլեկտրոնային հսկողության գործիքների կիրառման հնարավորությունները, սակայն պարտականությունը չէր սահմանվել:
«Ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքում եւ Քրեական օրենսգրքում առաջարկվող լրացումները Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկման է ներկայացրել ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը:
Քրեական օրենսգրքով էլ սահմանվում է սանկցիա՝ այդ պարտականությունը չիրականացնելու համար: Օրենքն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա մարտից:
Օրենսդրական փաթեթն արժանացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը:
Հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում օրենքների կատարման ընթացքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու մասին» որոշման նախագծին: Ըստ այդմ՝ 2025 թ. յուրաքանչյուր ամիս հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարողի կողմից նախատեսվող օրերին եւ բնակավայրերում նախատեսվում է իրականացնել մինչեւ 4 մարզային այց:
Հարցերը քննարկվել են հանձնաժողովի սեպտեմբերի 4-ի նիստում: