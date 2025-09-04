National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
04.09.2025
Ընտանիքում բռնություն գործադրած անձի համար կսահմանվի էլեկտրոնային հսկողության միջոցը կրելու պարտավորություն

Էլեկտրոնային միջոցները կրելու պարտականություն է սահմանվում բռնարարի համար: Նախորդ փոփոխությունների փաթեթով նախատեսվել են էլեկտրոնային հսկողության գործիքների կիրառման հնարավորությունները, սակայն պարտականությունը չէր սահմանվել:

«Ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության կանխարգելման ու ընտանեկան եւ կենցաղային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության մասին» օրենքում եւ Քրեական օրենսգրքում առաջարկվող լրացումները Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկման է ներկայացրել ՀՀ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը:

Քրեական օրենսգրքով էլ սահմանվում է սանկցիա՝ այդ պարտականությունը չիրականացնելու համար: Օրենքն ուժի մեջ կմտնի հաջորդ տարվա մարտից:

Օրենսդրական փաթեթն արժանացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը:

Հանձնաժողովը կողմ է քվեարկել «Մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում օրենքների կատարման ընթացքի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու մասին» որոշման նախագծին: Ըստ այդմ՝ 2025 թ. յուրաքանչյուր ամիս հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարողի կողմից նախատեսվող օրերին եւ բնակավայրերում նախատեսվում է իրականացնել մինչեւ 4 մարզային այց:

Հարցերը քննարկվել են հանձնաժողովի սեպտեմբերի 4-ի նիստում:

04.09.2025
Երեխաների պաշտպանության համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելուն միտված օրենսդրական նախաձեռնություն
Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը վերաբերում է ՀՀ-ում բնակվող շուրջ 673 հազար երեխաների, որոնց իրավունքների ներառման, պաշտպանության ոլորտում Հայաստանը վաղուց ցուցաբերել է իր վճռականությունը: Այս մասին ասել է ՀՀ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթեւիկ Ստեփանյանը Մարդու իրավունքների...
04.09.2025
Առաջարկվում է հստակեցնել «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքի մի շարք դրույթներ
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքի կիրարկման ընթացքում, ինչպես նաեւ Հավատարմագրման ենթահանձնաժողովի` ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին ուղղված հանձնարարականներում վեր հանված խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ: Այս մասին ասել է...
04.09.2025
04.09.2025
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
04.09.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 15:00-ին, 214 սրահում: Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կգումարվի սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 10:00-ին, 314 սրահում: ...
