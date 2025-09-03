Առաջարկվում է օրենքից հանել Արդարադատության ակադեմիայի կողմից պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մասնագիտական պատրաստում անցնող ունկնդիրներին կրթաթոշակ վճարելու եւ դրան ուղղակիորեն վերաբերող կարգավորումները: ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծն ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում սեպտեմբերի 3-ին քննարկման ներկայացնելով՝ ասել է ՀՀ արդարադատության նախարարի տեղակալ Տիգրան Դադունցը:
Նախագծով առաջարկվում է նաեւ սահմանել, որ ակադեմիայի ռեկտորն ակադեմիայում դասավանդման գործընթացին ներգրավված անձանց հետ պետք է կնքի նաեւ աշխատանքային պայմանագրեր:
Ակնկալվում է, որ ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի ընդունմամբ պետական բյուջեի եկամուտների էական նվազեցում չի նախատեսվում, ծախսերում նախատեսվում է փոփոխություն՝ նվազեցման տեսքով: Մասնավորապես, 2025 թվականին մասնագիտական վերապատրաստում անցնող ունկնդիրներին տրամադրվող կրթաթոշակի ընդհանուր չափը ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է 44,169.2 հազար ՀՀ դրամ: Առաջարկվող փոփոխությունների ընդունման դեպքում նախատեսվում է այդ գումարը տնտեսել:
Առաջին ընթերցմամբ քննարկված օրենքի նախագծին հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել: Այն նախատեսվում է ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում: Հանձնաժողովը մինչեւ 2 ամսով հետաձգել է ««Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագծի քննարկումը: