03.09.2025
Գործադիրն առաջարկում է ներդնել լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից որակի կառավարման համակարգ

ՀՀ ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 3-ի նիստում քննարկվել են Կառավարության հեղինակած «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումները: Գործադիրն առաջարկում է սահմանել լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից որակի կառավարման համակարգ ներդնելու պահանջ, միաժամանակ օրենքով Կառավարությանը վերապահել լիազորություն` սահմանելու որակի կառավարման համակարգը եւ ներդրման կարգը:

«Այն լաբորատորիաները, որոնք ունեն միջազգային կամ տեղական հավաստագրում կամ հավատարմագրում, կարիք չեն ունենա առաջարկվող որակի համակարգն ապահովելու»,- նշել է ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանը՝ ներկայացնելով նախագծով առաջարկվող լրացումները:

Զեկուցողի խոսքով լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունում որակի կառավարման համակարգ ներդրված չլինելու դեպքում կազմակերպության լաբորատոր-ախտորոշիչ տեսակով բժշկական օգնության եւ սպասարկման լիցենզիան լիցենզավորող մարմնի կողմից կկասեցվի այնքան ժամանակ, մինչեւ լրացվի այդ բացը: Նախագծով առաջարկվող հաջորդ լրացումը վերաբերում է լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ռեեստրի ստեղծմանը: Փոխնախարարը նշել է, որ ռեեստրի ստեղծումը հնարավորություն կտա ամբողջական տվյալներ ունենալ Հայաստանում գործող բոլոր լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների մասին: «Դա հնարավորություն կտա լիազոր մարմնին տարբեր իրավիճակներում, մասնավորապես՝ համաճարակների ժամանակ, արագ արձագանքել, կազմակերպել միջոցառումներ եւ որոշումներ կայացնել»,- ասել է Լենա Նանուշյանը: Նա նաեւ տեղեկացրել է, որ օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել հանձնաժողովի անդամ Լուսինե Բադալյանը: Դրանք քննարկվել են, եւ որոշ առաջարկներ ընդունվել են:

Փոխնախարարը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին եւ տեղեկացրել, որ այս պահին լաբորատոր գործունեություն իրականացնող 131 կազմակերպություն լիազոր մարմնի կողմից դրական եզրակացություն է ստացել այն մասին, որ ապահովել է որակի ապահովման համակարգը:

Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել առաջին ընթերցմամբ քննարկված օրինագծին:

03.09.2025
Առաջարկվում է հանել Արդարադատության ակադեմիայի կողմից պետբյուջեի հաշվին մասնագիտական պատրաստում անցնողներին կրթաթոշակ վճարելու կարգավորումները
Առաջարկվում է օրենքից հանել Արդարադատության ակադեմիայի կողմից պետական բյուջեի միջոցների հաշվին մասնագիտական պատրաստում անցնող ունկնդիրներին կրթաթոշակ վճարելու եւ դրան ուղղակիորեն վերաբերող կարգավորումները: ««Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենք...
03.09.2025
«Պետական տուրքի մասին» օրենքում առաջարկվում է պետական տուրքի վճարման ժամկետի հետաձգում նախատեսել
Օրենքի նախագծով առաջարկվում է «Պետական տուրքի մասին» օրենքի 22-րդ հոդվածում նախատեսել պետական տուրքի վճարման ժամկետի հետաձգում՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 162.1-ին հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված հիմնարար իրավունքների խախտման հետեւանքով պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման հայցերով, եթե նախաքննության...
03.09.2025
Առաջարկվում է հնարավորություն տալ անշարժ գույքի նկատմամբ գործարք կատարելիս ստանալու առցանց հասանելի տեղեկատվություն
Գործադիրն առաջարկում է տեղեկատվական շտեմարանները դարձնել հասանելի, որպեսզի անշարժ գույքի նկատմամբ գործարք կատարելիս հնարավոր լինի ստանալ առցանց հասանելի տեղեկատվություն: Ընդունված իրավակարգավորումներով մեր երկրում անշարժ գույքի նկատմամբ արգելանք կիրառելու գործընթացն ամբողջությամբ պետք է թվայնացվի: Ն...
03.09.2025
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
03.09.2025
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:...
