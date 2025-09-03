ՀՀ ԱԺ առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 3-ի նիստում քննարկվել են Կառավարության հեղինակած «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» օրենքում առաջարկվող լրացումները: Գործադիրն առաջարկում է սահմանել լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից որակի կառավարման համակարգ ներդնելու պահանջ, միաժամանակ օրենքով Կառավարությանը վերապահել լիազորություն` սահմանելու որակի կառավարման համակարգը եւ ներդրման կարգը:
«Այն լաբորատորիաները, որոնք ունեն միջազգային կամ տեղական հավաստագրում կամ հավատարմագրում, կարիք չեն ունենա առաջարկվող որակի համակարգն ապահովելու»,- նշել է ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանը՝ ներկայացնելով նախագծով առաջարկվող լրացումները:
Զեկուցողի խոսքով լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունում որակի կառավարման համակարգ ներդրված չլինելու դեպքում կազմակերպության լաբորատոր-ախտորոշիչ տեսակով բժշկական օգնության եւ սպասարկման լիցենզիան լիցենզավորող մարմնի կողմից կկասեցվի այնքան ժամանակ, մինչեւ լրացվի այդ բացը: Նախագծով առաջարկվող հաջորդ լրացումը վերաբերում է լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների ռեեստրի ստեղծմանը: Փոխնախարարը նշել է, որ ռեեստրի ստեղծումը հնարավորություն կտա ամբողջական տվյալներ ունենալ Հայաստանում գործող բոլոր լաբորատոր գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների մասին: «Դա հնարավորություն կտա լիազոր մարմնին տարբեր իրավիճակներում, մասնավորապես՝ համաճարակների ժամանակ, արագ արձագանքել, կազմակերպել միջոցառումներ եւ որոշումներ կայացնել»,- ասել է Լենա Նանուշյանը: Նա նաեւ տեղեկացրել է, որ օրենքի նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ է ներկայացրել հանձնաժողովի անդամ Լուսինե Բադալյանը: Դրանք քննարկվել են, եւ որոշ առաջարկներ ընդունվել են:
Փոխնախարարը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին եւ տեղեկացրել, որ այս պահին լաբորատոր գործունեություն իրականացնող 131 կազմակերպություն լիազոր մարմնի կողմից դրական եզրակացություն է ստացել այն մասին, որ ապահովել է որակի ապահովման համակարգը:
Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել առաջին ընթերցմամբ քննարկված օրինագծին: