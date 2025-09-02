Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի միջեւ ժողովրդավարական համագործակցության զարգացման ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի աշխատանքային խումբը (օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 2-ը), որի ղեկավարը ՇԹ Ռիկսդագի երրորդ փոխխոսնակ Կերստին Լունդգրենն է: Պատվիրակության կազմում է նաեւ ՇԹ Ռիկսդագի նախագահի առաջին տեղակալ Քենեդ Ֆորսլունդը:
Հայկական կողմից աշխատանքային խմբի ղեկավարը ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն է:
Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել ժողովրդավարական ինստիտուտները եւ տարածել ժողովրդավարական արժեքները: Համագործակցության առանցքը խորհրդարանականների միջեւ փորձի փոխանակումն է, շփումների ակտիվացումը, միջխորհրդարանական կապերի զարգացումը:
Այցի ընթացքում կողմերը քննարկումներ են ունեցել «Էթիկայի կանոնագիրք» (Code of Conduct), «Բացություն եւ թափանցիկություն» (Openness and Transparency), «Մեծամասնության եւ ընդդիմության միջեւ հարաբերությունները» (Relations between Majority and Opposition) թեմաներով:
«Էթիկայի կանոնագիրք» թեմայով որպես բանախոսներ հանդես են եկել ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արուսյակ Ջուլհակյանը եւ ՀՀ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող Մարիամ Գալստյանը:
Խորհրդարանականները հանդիպում են ունեցել ՀՀ ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանի հետ:
Հյուրերը եղել են Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, ծաղիկներ դրել Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ: