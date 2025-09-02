National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
02.09.2025
Քննարկվել է Հայաստանի եւ Ճապոնիայի միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառող կոնվենցիան վավերացնելու հարցը
1 / 1

««Հայաստանի Հանրապետության եւ Ճապոնիայի միջեւ եկամուտների կրկնակի հարկումը բացառելու եւ հարկումից խուսափելն ու շրջանցելը կանխելու մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծը քննարկման է ներկայացրել ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արման Պողոսյանը:

Նախաձեռնությամբ վերականգնվում է կրկնակի հարկումը բացառող իրավահարաբերությունների պրակտիկան: Փոխադարձաբար երկրների ռեզիդենտների համար սահմանվում են ավելի նպաստավոր հարկային պայմաններ, քան երկրների օրենսդրությամբ է նախատեսված: Կայուն ու կանխատեսելի հարկային միջավայր է ձեւավորվում:

Համաձայնագրերում պասիվ եկամուտների հարկման իրավունքն առաջնահերթորեն վերապահվում է եկամուտների վճարման աղբյուր երկրին, այս դեպքում եւս համաձայնագիրը բացառություն չէ: Որոշ դեպքերում նախատեսվել են նաեւ գործող ազգային օրենսդրությամբ սահմանված դրույքաչափերից ավելի ցածր դրույքաչափեր, հատկապես այն պայմաններում, երբ հաղթահարվում է ներդրումների որոշակի շեմ:

Ակնկալվում է ձեւավորել կայուն հիմք երկու երկրների հարկային մարմինների միջեւ փոխադարձ համագործակցության համար:

Հարցն արժանացել է Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը:

02.09.2025
Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել ժողովրդավարական ինստիտուտները եւ տարածել ժողովրդավարական արժեքները
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի միջեւ ժողովրդավարական համագործակցության զարգացման ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետություն է ժամանել Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի աշխատանքային խումբը (օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 2-ը), որի ղեկավարը ՇԹ Ռիկսդագի երրորդ փոխխ...
02.09.2025
Առաջարկվում է ավելացնել ակցիզային դրոշմանիշներով, դրոշմապիտակներով կամ հսկիչ նշաններով դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված ապրանքներ օտարելու համար գործող տուգանքների չափերը
ԱԺ պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանի հեղինակած «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» նախագծերի փաթեթով առաջարկվում է ակցիզային դրոշմանիշներով կամ դրոշմապիտակներով կամ հսկիչ նշաններով դրոշ...
02.09.2025
Ի գիտություն Ազգային ժողովում հավատարմագրված լրատվամիջոցների
ԶԼՄ հարգելի՛ ներկայացուցիչներ, ՀՀ Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի աշխատանքները լուսաբանելու համար խորհրդարանում հավատարմագրված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներն իրենց հավատարմագրերը կարող են ստանալ ԱԺ աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի եւ հաղորդակցության վարչության 156 աշ...
02.09.2025
Փոփոխություն եւ լրացում «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թթ. ծրագրի մասին» օրենքում
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 2-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը: Նախագծով առաջարկվում է մասնավորեցման ցանկում ավելացնել «Ռիփ...
02.09.2025
Առաջարկվում է կանոնակարգել սահմանային շերտում եւ սահմանային գետի ափերին գտնվող հանքավայրերում օգտակար հանածոների արդյունահանման աշխատանքները
Ներկայացված նախագծերով առաջարկվում է սահմանային շերտում եւ սահմանային գետի ափերին գտնվող հանքավայրերում ավազի եւ ավազակոպճային  խառնուրդի պաշարներն ուսումնասիրելու  կամ գետաողողատային տիպի հանքավայրերի  ավազի արդյունահանումն իրականացնելու համար ընդրեքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմո...
02.09.2025
Վերանայվում են ՀՀ հարկային օրենսգրքի մի շարք կարգավորումներ
ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 2-ին գումարված  նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է  «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը քննարկման է ներկայացրել  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տ...
02.09.2025
Կհստակեցվեն հարկային եւ մաքսային մարմինների հանրային ծառայողների կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների եւ զենքի կիրառման հետ կապված հարաբերությունները
««Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկվող փոփոխությունների նպատակն է կարգավորումները համապատասխանեցնել «Զենքի շրջանառության  կարգավորման մասին» օրենքին: ...
02.09.2025
Օրենքի նախագծի նպատակն է կարգավորել ռիելթորական ծառայությունների որակը
Ռիելթորական գործունեության զարգացման եւ կարգավորման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել ու ներդնել իրավակարգավորումներ, որոնց օգնությամբ կներդրվի պետական միասնական քաղաքականություն: ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 2-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Ռ...
02.09.2025
Առաջարկվում է հստակեցնել «Գնումների մասին» օրենքի որոշ դրույթներ
Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ առաջարկվող նոր կարգավորումները հստակեցում են մտցնում նախագծով փոփոխվող հոդվածներում՝ բացառելով իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախակի հանդիպող տարաբնույթ մեկնաբանությունները: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ  Ավագ ...
02.09.2025
Ակնկալվում է մասնավորեցման քաղաքականությունը եւ դրա արդյունքները դարձնել առավել հրապարակային
Գործադիրն առաջարկում է պետական գույքի կառավարման համակարգային փոփոխություն: Պետական գույքի անհատույց տրամադրումից անցում է կատարվում պետական մարմիններին եւ կազմակերպություններին վարձակալական հիմունքներով պետական գույքի կառավարման համակարգին: Բոլոր պետական մարմիններին ու կազմակերպություններին, ՊՈԱԿ-ն...
02.09.2025
Օրենքի նախագծով առաջարկվում է Կադաստրի կոմիտե ներկայացված եւ կազմված բոլոր փաստաթղթերը պահել միայն էլեկտրոնային եղանակով
««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծով նախատեսվում է 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո Կադաստրի կոմիտե ներկայացված եւ կազմված բոլոր փաստաթղթերը պահել միայն էլեկտրոնային եղանակով վարվող կադաստրային գործում: Այս ասին...
02.09.2025
Առաջարկվող կարգավորումներով կհստակեցվեն էլեկտրամոբիլների լիցքավորմանն առնչվող իրավական հարաբերությունները
Վերջին տարիներին պետական համապատասխան քաղաքականության շնորհիվ Հայաստանում էապես ավելացել է էլեկտրամոբիլների քանակը, ինչով պայմանավորված, նույն քաղաքականությանը համահունչ առկա է դրանց լիցքավորմանն առնչվող հարաբերությունների իրավական հստակության ապահովման եւ գործընթացի դյուրացման անհրաժեշտություն: Այս...
02.09.2025
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թթ. ծրագրի կատարման 2024 թ. տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել
Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր մասնավորեցնելու մասին ընդունվել են Կառավարության որոշումներ, որոնցից ուղղակի վաճառքի ձեւով մասնավորեցվել են  1 ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը:  Այս մասին ասել է Պետական գ...
02.09.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
02.09.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 15:00-ին, 214 սրահում: Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը կգումարվի սեպտեմբերի 4-ին` ժամը 10:00-ին, 314 սրահում: Սեպտեմբերի 3-ին` ժամը 11:00-ին, 314 սրահում տեղ...
