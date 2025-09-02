ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 2-ին գումարված նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը քննարկման է ներկայացրել ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Համլետ Սահակյանը:
Զեկուցողի տեղեկացմամբ նախագծի ընդունման նպատակն է օրենսգրքում վերանայել ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության կողմից աշխատուժի տրամադրման ծառայությունների մատուցման դեպքում մշտական հաստատության ձեւավորման չափանիշները, ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց Հայաստանի Հանրապետության աղբյուրներից ստացվող եկամուտների շրջանակը, Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման մասին տեղեկանքի տրամադրման դրույթները՝ գործընթացի պարզեցման եւ ավտոմատացման նպատակով, գործատուի կողմից մայրության նպաստը եւ ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը վճարելու եւ բյուջեից փոխհատուցում ստանալու հետ կապված կարգավորումները:
Հանձնաժողովը նախագծին դրական եզրակացություն է տվել: Այն կառաջարկվի ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում: