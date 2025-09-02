Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ առաջարկվող նոր կարգավորումները հստակեցում են մտցնում նախագծով փոփոխվող հոդվածներում՝ բացառելով իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախակի հանդիպող տարաբնույթ մեկնաբանությունները: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Ավագ Ավանեսյանը՝ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 2-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով ««Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:
Փոփոխությունների նպատակը սահմանված կարգավորումների պարզեցումն է, ինչը կստեղծի առավել հստակ եւ միանշանակ կանոններ, որոնք էլ կբացառեն տարաբնույթ մեկնաբանությունները:
Առաջարկվում է հստակեցնել, որ պատվիրատուն չի կարող փոխել կնքված պայմանագրով նախատեսված գնման առարկան, իսկ բնութագրերին (տեխնիկական բնութագիր, մատակարարման եւ վճարման պայմաններ) ներկայացվող պահանջների փոփոխման դեպքերը եւ կարգը կսահմանի Կառավարությունը:
Նախատեսվում է, որ այն դեպքերում, երբ մրցույթի հաղթող ճանաչված մասնակիցը պայմանագրի եւ որակավորման ապահովումները պետք է ներկայացնի բանկային երաշխիքի ձեւով, ապա դրանց ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը պատվիրատուն ի սկզբանե նախատեսում է հրավերով, որը չի կարող պակաս լինել 10 օրից: Գործող կարգավորմամբ ժամկետը սահմանված է 10 օր:
Նախատեսվում է, որ գնման առարկայի բնութագրերը պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված եւ բխեն կարիքից, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը: Նախատեսվում է, որ բնութագրերը ներառելու են ոչ գնային պայմանների ամբողջական նկարագրությունը:
Նախագիծն արժանացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը: Այն կառաջարկվի ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում: