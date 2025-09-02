National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
02.09.2025
Առաջարկվում է հստակեցնել «Գնումների մասին» օրենքի որոշ դրույթներ
1 / 6

Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ առաջարկվող նոր կարգավորումները հստակեցում են մտցնում նախագծով փոփոխվող հոդվածներում՝ բացառելով իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախակի հանդիպող տարաբնույթ մեկնաբանությունները: Այս մասին ասել է ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ  Ավագ Ավանեսյանը՝ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 2-ի նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկման ներկայացնելով ««Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը:

Փոփոխությունների նպատակը  սահմանված կարգավորումների պարզեցումն է, ինչը կստեղծի առավել հստակ եւ միանշանակ կանոններ, որոնք էլ կբացառեն տարաբնույթ մեկնաբանությունները:

Առաջարկվում է հստակեցնել, որ պատվիրատուն չի կարող փոխել կնքված պայմանագրով նախատեսված գնման առարկան, իսկ բնութագրերին (տեխնիկական բնութագիր, մատակարարման եւ վճարման պայմաններ) ներկայացվող պահանջների փոփոխման դեպքերը եւ կարգը կսահմանի Կառավարությունը:

Նախատեսվում է, որ այն դեպքերում, երբ մրցույթի հաղթող ճանաչված մասնակիցը պայմանագրի եւ որակավորման ապահովումները պետք է ներկայացնի բանկային երաշխիքի ձեւով, ապա դրանց ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը պատվիրատուն ի սկզբանե նախատեսում է հրավերով, որը չի կարող պակաս լինել 10 օրից: Գործող կարգավորմամբ ժամկետը սահմանված է 10 օր:

Նախատեսվում է, որ գնման առարկայի բնութագրերը պետք է լինեն օբյեկտիվորեն հիմնավորված եւ բխեն կարիքից, որի բավարարման նպատակով կատարվում է տվյալ գնումը: Նախատեսվում է, որ բնութագրերը   ներառելու  են ոչ գնային պայմանների ամբողջական նկարագրությունը:

Նախագիծն արժանացել է հանձնաժողովի դրական  եզրակացությանը: Այն կառաջարկվի ընդգրկել ԱԺ առաջիկա հերթական նիստերի օրակարգի նախագծում:

02.09.2025
Փոփոխություն եւ լրացում «Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում
ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 2-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է ««Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը: Նախագծով առաջարկվում է մասնավորեցման ցանկում ավելացնել «Ռիփ...
02.09.2025
Առաջարկվում է կանոնակարգել սահմանային շերտում եւ սահմանային գետի ափերին գտնվող հանքավայրերում օգտակար հանածոների արդյունահանման աշխատանքները
Ներկայացված նախագծերով առաջարկվում է սահմանային շերտում եւ սահմանային գետի ափերին գտնվող հանքավայրերում ավազի եւ ավազակոպճային  խառնուրդի պաշարներն ուսումնասիրելու  կամ գետաողողատային տիպի հանքավայրերի  ավազի արդյունահանումն իրականացնելու համար ընդրեքօգտագործման իրավունք հայցելու դիմո...
02.09.2025
Վերանայվում են ՀՀ հարկային օրենսգրքի մի շարք կարգավորումներ
ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը սեպտեմբերի 2-ին գումարված  նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկել է  «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը քննարկման է ներկայացրել  ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տ...
02.09.2025
Կհստակեցվեն հարկային եւ մաքսային մարմինների հանրային ծառայողների կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների եւ զենքի կիրառման հետ կապված հարաբերությունները
««Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթով առաջարկվող փոփոխությունների նպատակն է կարգավորումները համապատասխանեցնել «Զենքի շրջանառության  կարգավորման մասին» օրենքին: ...
02.09.2025
Օրենքի նախագծի նպատակն է կարգավորել ռիելթորական ծառայությունների որակը
Ռիելթորական գործունեության զարգացման եւ կարգավորման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել մշակել ու ներդնել իրավակարգավորումներ, որոնց օգնությամբ կներդրվի պետական միասնական քաղաքականություն: ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 2-ի հերթական նիստում առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է «Ռ...
02.09.2025
Ակնկալվում է մասնավորեցման քաղաքականությունը եւ դրա արդյունքները դարձնել առավել հրապարակային
Գործադիրն առաջարկում է պետական գույքի կառավարման համակարգային փոփոխություն: Պետական գույքի անհատույց տրամադրումից անցում է կատարվում պետական մարմիններին եւ կազմակերպություններին վարձակալական հիմունքներով պետական գույքի կառավարման համակարգին: Բոլոր պետական մարմիններին ու կազմակերպություններին, ՊՈԱԿ-ն...
02.09.2025
Օրենքի նախագծով առաջարկվում է Կադաստրի կոմիտե ներկայացված եւ կազմված բոլոր փաստաթղթերը պահել միայն էլեկտրոնային եղանակով
««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծով նախատեսվում է 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո Կադաստրի կոմիտե ներկայացված եւ կազմված բոլոր փաստաթղթերը պահել միայն էլեկտրոնային եղանակով վարվող կադաստրային գործում: Այս ասին...
02.09.2025
Առաջարկվող կարգավորումներով կհստակեցվեն էլեկտրամոբիլների լիցքավորմանն առնչվող իրավական հարաբերությունները
Վերջին տարիներին պետական համապատասխան քաղաքականության շնորհիվ Հայաստանում էապես ավելացել է էլեկտրամոբիլների քանակը, ինչով պայմանավորված, նույն քաղաքականությանը համահունչ առկա է դրանց լիցքավորմանն առնչվող հարաբերությունների իրավական հստակության ապահովման եւ գործընթացի դյուրացման անհրաժեշտություն: Այս...
02.09.2025
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թթ. ծրագրի կատարման 2024 թ. տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել
Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր մասնավորեցնելու մասին ընդունվել են Կառավարության որոշումներ, որոնցից ուղղակի վաճառքի ձեւով մասնավորեցվել են  1 ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը:  Այս մասին ասել է Պետական գ...
02.09.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
