02.09.2025
Օրենքի նախագծով առաջարկվում է Կադաստրի կոմիտե ներկայացված եւ կազմված բոլոր փաստաթղթերը պահել միայն էլեկտրոնային եղանակով
««Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծով նախատեսվում է 2026 թվականի հունվարի 1-ից հետո Կադաստրի կոմիտե ներկայացված եւ կազմված բոլոր փաստաթղթերը պահել միայն էլեկտրոնային եղանակով վարվող կադաստրային գործում:

Այս ասին ասել է ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի սեպտեմբերի 2-ի նիստում՝ ներկայացնելով վերոնշյալ օրենքի նախագիծը:

Բանախոսն ընդգծել է, որ օրինագծի ընդունման դեպքում էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության ծավալների մեծացմանը զուգահեռ, կկրճատվի թղթային արխիվների անհրաժեշտությունը:

Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին եւ 3-րդ մասերում, համաձայն որի՝ անշարժ գույքի պետական ռեգիստր դիմելու համար որպես առաջնային եւ հիմնական տարբերակ դիտարկվում է անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի պաշտոնական կայքէջի էլեկտրոնային համակարգը, իսկ սպասարկման գրասենյակ այցելելը՝ որպես բացառություն օրենքով հստակ սահմանված դեպքերի համար: Սահմանվում է նաեւ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների, դրանց դադարեցման պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը Կադաստրի կոմիտեի թղթային տարբերակով ներկայացման եւ դրանք էլեկտրոնային տարբերակի վերածվելու կարգը:

Օրենքի նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն:

02.09.2025
Ակնկալվում է մասնավորեցման քաղաքականությունը եւ դրա արդյունքները դարձնել առավել հրապարակային
Գործադիրն առաջարկում է պետական գույքի կառավարման համակարգային փոփոխություն: Պետական գույքի անհատույց տրամադրումից անցում է կատարվում պետական մարմիններին եւ կազմակերպություններին վարձակալական հիմունքներով պետական գույքի կառավարման համակարգին: Բոլոր պետական մարմիններին ու կազմակերպություններին, ՊՈԱԿ-ն...
02.09.2025
Առաջարկվող կարգավորումներով կհստակեցվեն էլեկտրամոբիլների լիցքավորմանն առնչվող իրավական հարաբերությունները
Վերջին տարիներին պետական համապատասխան քաղաքականության շնորհիվ Հայաստանում էապես ավելացել է էլեկտրամոբիլների քանակը, ինչով պայմանավորված, նույն քաղաքականությանը համահունչ առկա է դրանց լիցքավորմանն առնչվող հարաբերությունների իրավական հստակության ապահովման եւ գործընթացի դյուրացման անհրաժեշտություն: Այս...
02.09.2025
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թթ. ծրագրի կատարման 2024 թ. տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը դրական եզրակացություն է ստացել
Հաշվետու ժամանակահատվածում 2 ընկերությունների պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր մասնավորեցնելու մասին ընդունվել են Կառավարության որոշումներ, որոնցից ուղղակի վաճառքի ձեւով մասնավորեցվել են  1 ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերը:  Այս մասին ասել է Պետական գ...
02.09.2025
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
