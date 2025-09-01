National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
01.09.2025
Խորհրդարանում հյուրընկալվել է Շվեդիայի Ռիկսդագի աշխատանքային խումբը
1 / 7

ՀՀ ԱԺ պետական-իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը սեպտեմբերի 1-ին հանդիպել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի եւ Շվեդիայի Թագավորության Ռիկսդագի միջեւ ժողովրդավարական համագործակցության զարգացման ծրագրի շրջանակում մեր երկիր ժամանած Շվեդիայի Ռիկսդագի աշխատանքային խմբի անդամների հետ:

Հանդիպմանը մասնակցել են հանձնաժողովի անդամներ Ալխաս Ղազարյանը եւ Գեղամ Նազարյանը:

Վլադիմիր Վարդանյանը գործընկերներին ներկայացրել է իր գլխավորած հանձնաժողովի գործունեության ոլորտներն ու ուղղությունները, անդրադարձել օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման ու ընդունման գործընթացին: Քննարկվել են օրենսդրական դաշտում եւ իրավակիրառ պրակտիկայում հանդիպող խնդիրները:

Մտքեր են փոխանակվել նաեւ Հայաստանի եւ Շվեդիայի խորհրդարանների աշխատանքի առանձնահատկությունների ու նմանությունների մասին:

01.09.2025
Համաձայնագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանին բարելավելու բժշկական օգնության եւ սպասարկման որակը
«ՀՀ եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ ««Առողջապահության որակի բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 1-ի հերթական նիստում: Հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյա...
01.09.2025
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի` պատգամավորի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը
«Հիմք ընդունելով պատգամավորի հրաժարականի մասին դիմումը եւ առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի եւ 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջներով` դադարած համարել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակով ընտրված...
01.09.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
01.09.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի շնորհավորական ուղերձը Գիտելիքի եւ դպրության օրվա առթիվ
Սիրելի՛ աշակերտներ, ուսանողներ եւ մանկավարժներ, կրթական ու գիտական ոլորտի հարգելի՛ ներկայացուցիչներ, Շնորհավորում եմ բոլորիս Գիտելիքի եւ դպրության օրվա առթիվ: Սեպտեմբերի 1-ն առանձնահատուկ խորհուրդ ունի. այն նշանավորում է ոչ միայն նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը, այլեւ գիտելիքի եւ կրթության հանդեպ անս...
01.09.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 10:00-ին, 114 սրահում կկայանա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 5-ին` ժամը 12:30-ին, 214 սրահում: ...
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան