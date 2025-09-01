National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
1.9.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
01.09.2025
Համաձայնագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանին բարելավելու բժշկական օգնության եւ սպասարկման որակը
1 / 8

«ՀՀ եւ Ասիական զարգացման բանկի միջեւ ««Առողջապահության որակի բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ քննարկվել է Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ սեպտեմբերի 1-ի հերթական նիստում: Հանձնաժողովի նախագահ Ծովինար Վարդանյանը նախ շնորհավորել է Գիտելիքի եւ դպրության օրվա կապակցությամբ, ապա հանձնաժողովը սկսել է հարցի քննարկումը:

ՀՀ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանի ներկայացմամբ նախագիծն արդյունքահեն վարկային ծրագիր է՝ ուղղված առողջապահության ոլորտում որակի բարելավմանը:

Համաձայնագրի վավերացման անհրաժեշտությունը բխում է Կառավարության 2021-2026 թվականների ծրագրից եւ համահունչ է ՀՀ առողջապահության համակարգի 2023-2026 թվականների զարգացման ռազմավարությանը:

Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թվականի փետրվարի 28-ին, որով նախատեսվում է Հայաստանին տրամադրել 45,3 եվրո արժողությամբ վարկ՝ առողջապահության որակի լավարկմանն ուղղված ծրագրի իրականացման համար: Այն կաջակցի Հայաստանին բարելավելու բժշկական օգնության եւ սպասարկման որակը:

Վարկային ծրագրի նպատակն է խթանել բարեփոխումները հետեւյալ ուղղություններով` առողջապահական հաստատությունների կառուցում ու բարելավում, առողջապահական ծառայությունների որակի գնահատում եւ հաշվետվողականության թվայնացում ու ինստիտուցիոնալացում, բժշկական հաստատությունների լիցենզավորում, առողջապահության ոլորտի մարդկային կապիտալի զարգացում, հեռաբժշկության պիլոտային ծրագրի իրականացում, էլեկտրոնային առողջապահության գործիքների կիրառության բարելավում:

Լենա Նանուշյանը տեղեկացրել է, որ ծրագիրը մշակվել է վերջին երկու տարվա ընթացքում, որին զուգահեռ իրականացվել են նախանշված ցուցանիշների ապահովմանն ուղղված մի շարք քայլեր: Նա պատասխանել է պատգամավորների հարցերին՝ ներկայացրելով պարզաբանումներ համաձայնագրով նախանշված քայլերի, ծրագրով սահմանված՝ 7 մասնահանման հետ կապակցված ցուցանիշների վերաբերյալ: Անդրադառնալով առողջապահական հաստատությունների կառուցմանն ու վերազինմանը՝ նախարարի տեղակալը նշել է, որ ենթակառուցվածքներն առողջապահական բժշկական ծառայությունների որակի ապահովման գլխավոր հիմնաքարերից են: Ըստ համաձայնագրի՝ 24 բժշկական հաստատություններ պետք է կառուցվեն կամ վերակառուցվեն նոր չափանիշներին համապատասխան, որի համար նախատեսվել է 16,76 մլն եվրո:

Խոսելով առողջապահության ոլորտի մարդկային կապիտալի զարգացման մասին՝ Լենա Նանուշյանը նշել է, որ ծրագրով կիրականացվի բժիշկների լիցենզավորման գործընթացը:

Օրենքի նախագիծը ստացել է դրական եզրակացություն: Այն նախատեսվում է ընդգրկել Ազգային ժողովի ութերորդ գումարման տասներորդ նստաշրջանի օրակարգի նախագծում:

Կառավարության հեղինակած ««ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքի նախագծի քննարկումը հետաձգվել է երկու ամիս ժամկետով:

Վերջում հանձնաժողովի անդամները քվեարկությամբ հաստատել են ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովում քաղաքացիների ընդունելության 2025-2026 թվականների տարեկան ժամանակացույցը:

01.09.2025
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արեն Մկրտչյանի` պատգամավորի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը
«Հիմք ընդունելով պատգամավորի հրաժարականի մասին դիմումը եւ առաջնորդվելով «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 154-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի եւ 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջներով` դադարած համարել «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակով ընտրված...
01.09.2025
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը: ...
01.09.2025
ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի շնորհավորական ուղերձը Գիտելիքի եւ դպրության օրվա առթիվ
Սիրելի՛ աշակերտներ, ուսանողներ եւ մանկավարժներ, կրթական ու գիտական ոլորտի հարգելի՛ ներկայացուցիչներ, Շնորհավորում եմ բոլորիս Գիտելիքի եւ դպրության օրվա առթիվ: Սեպտեմբերի 1-ն առանձնահատուկ խորհուրդ ունի. այն նշանավորում է ոչ միայն նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը, այլեւ գիտելիքի եւ կրթության հանդեպ անս...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան