National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
   
ԱԺ Նախագահ  |   Պատգամավորներ  |   ԱԺ խորհուրդ  |   Հանձնաժողովներ  |   Խմբակցություններ  |   Աշխատակազմ  |   Բյուջետային գրասենյակ  |   Օրենսդրություն   |   Նախագծեր  |   Նիստեր  |   Լուրեր   |   Արտաքին հարաբերություններ  |   Գրադարան  |   Ընտրողների հետ կապեր  |   Մրցութային խորհուրդ  |   Հղումներ
Այսօր խորհրդարանում
Ճեպազրույցներ
Ասուլիսներ
Հարցազրույցներ
Արխիվ
29.8.2025

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Բաժանորդագրություն
Ձեր էլ. փոստի հասցեն`

Հայաստանի
մասին
Խորհրդարանի
մասին
Հայաստանի
Հանրապետության
Սահմանադրություն
Ազգային ժողովի կանոնակարգ
  
29.08.2025
Ազգային ժողովում տեղի է ունեցել «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագրի փակման հանդիսավոր արարողությունը
1 / 8

ՀՀ Ազգային ժողովում արդեն չորրորդ տարին է՝ անցկացվում է «Ամառային դպրոց» ծրագիրը: Երկշաբաթյա հագեցած օրակարգով ծրագրի փակման խորհրդանշական արարողությունը տեղի է ունեցել օգոստոսի 29-ին ԱԺ նիստերի դահլիճում:

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու կապակցությամբ ՀՀ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անունից շրջանավարտներին հանձնել է ավարտական հավաստագրերը:

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է ծրագրի հաջողված լինելու հանգամանքը եւ համոզմունք հայտնել, որ դասընթացի շրջանակում տեղի ունեցած հանդիպումներն ու քննարկումները վճռորոշ նշանակություն կունենան երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման հարցում: Դավիթ Առաքելյանի խոսքով դասընթացը յուրօրինակ հնարավորություն էր՝ տեղում ծանոթանալու պետական համակարգին, օրենսդրական աշխատանքի առանձնահատկություններին ու խնդիրներին: ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարը հաջողություններ է մաղթել պատանիներին ուսման եւ հետագա գործունեության մեջ:

«Ամառային դպրոց» ծրագրի նպատակն է Երեւանի եւ հանրապետության մարզերի ավագ դպրոցների աշակերտներին ծանոթացնել խորհրդարանի գործունեությանը, կառուցվածքին, Սահմանադրությամբ օրենսդիր մարմնին վերապահված լիազորությունների իրականացման մեխանիզմներին, պետական այլ կառույցների հետ համագործակցությանը, ինչպես նաեւ երիտասարդների շրջանում բարձրացնել իրազեկվածությունն օրենսդրական գործընթացների վերաբերյալ:

Այս տարի ծրագրին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել հանրապետության մարզերի եւ մայրաքաղաքի դպրոցների 350 աշակերտ, որոնցից 55-ն էր հաղթահարել մրցութային փուլը:

Երկշաբաթյա դասընթացի շրջանակում աշակերտները հանդիպել են ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի, Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի, ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի, ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նախագահների ու փոխնախագահների, «Քաղաքացիական պայմանագիր» եւ «Հայաստան» խմբակցությունների պատգամավորների, ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարի, խորհրդարանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների, ԿԳՄՍ նախարարի, ՍԴ դատավորի, ԿԲ նախագահի, ԿԸՀ նախագահի, Ֆինանսների նախարարի, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի, ՄԱԶԾ ներկայացուցիչների հետ:

Մասնակիցներն այցելել են Կարեն Դեմիրճյանի, Վազգեն Սարգսյանի տուն-թանգարաններ, Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան, «Մեծամոր» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան: Կրթամշակութային ծրագրի շրջանակում նրանք եղել են Ազգային ժողովի թանգարանում ու գրադարանում, Ազգային գրադարանում հանդիպել են ժամանակակից գրողների հետ, այցելել են Հանրային հեռուստաընկերություն, Ազգային պատկերասրահ: Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում պատանիները դիտել են Արամ Խաչատրյանի «Դիմակահանդես» բալետը, իսկ Հայաստանի նկարիչների միությունում՝ «Վինսենթ Վան Գոգի եւ Գուստավ Կլիմտի կտավներով» մուլտիմեդիա ցուցադրությունը:

Երկշաբաթյա ծրագիրը նաեւ սպորտային օր է ունեցել. Խորեն Հովհաննիսյանի անվան մարզադպրոցում աշակերտները խաղացել են «Փադդըլ» եւ ֆուտբոլ:
 

29.08.2025
Ազգային ժողովի «Ամառային դպրոց» ծրագրի մասնակիցները հյուրընկալվել են նախագահական նստավայրում
Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նախագահական նստավայրում ընդունել է Ազգային ժողովի «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագրի մասնակիցներին: Նախագահը ողջունել է երիտասարդներին՝ ընդգծելով, որ նման ծրագրերը կարեւոր հարթակ են պետականության հիմնարար արժեքները խորությամբ հասկանալու եւ նոր սերնդի գիտելիքները ...
29.08.2025
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է «Ամառային դպրոց» ծրագրի մասնակիցներին
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կառավարությունում ընդունել է Ազգային ժողովի «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագրի մասնակիցներին:   Վարչապետը ողջունել է ծրագրի մասնակիցներին եւ նրանց հետ քննարկել անցյալին, ներկային ու ապագայի կառուցմանը վերաբերող տարբեր հարցեր, որի ընթացքում պատանիները ներկայացրել են ...
29.08.2025
Կայացել է Երիտասարդական խորհրդարանի լիագումար նիստը
Oգոստոսի 29-ին լիագումար նիստ է հրավիրել Երիտասարդական խորհրդարանը: Նիստի օրակարգում ներառված է եղել 3 օրենսդրական նախաձեռնություն: Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, հիմնական զեկուցող Ասյա Գաբրիելյանը քննարկման է ներկայացրել օրին...
29.08.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 08.09.2025 - 14:00-16:00,   ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 19.09.2025 - 14:00-16:00:     1. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 02.09.2025 -10:00-12:00,   2. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական...
29.08.2025
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կգործեն ԿԳՄՍ նախարարության լիազորությամբ
Օրենսդրական փաթեթը վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում  լիազոր մարմնի սահմանմանը: Այս փոփոխությամբ նախատեսում ենք, որ մեր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կունենան մեկ լիազոր մարմին, որը ԿԳՄՍ նախարարությունն է: Այսինքն, ըստ էության, մեր երկրում բոլոր դպրոցներն անցում են կատարելու դեպ...
29.08.2025
Հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել եւ դրական եզրակացություն են ստացել մի շարք նախագծեր
ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ օգոստոսի 29-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր: «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ կրթության, գիտութ...
29.08.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
29.08.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Սեպտեմբերի 1-ին` ժամը 11:00-ին, 114 սրահում կհրավիրվի Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի  նիստը:Սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 10:00-ին, 114 սրահում կկայանա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS
|   azdararir.am
Ձեւավորումը`
ZOOM GRAPHICS
WWW.ZOOM.AM
Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երեւան, 0095
Մարշալ Բաղրամյան 19

webmaster@parliament.am
Տեղեկատու` 8788, (374-11) 506050, (374-10) 506050
Տեղեկատվության ազատության պատասխանատու Տիգրան Հակոբյան