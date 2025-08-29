Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նախագահական նստավայրում ընդունել է Ազգային ժողովի «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագրի մասնակիցներին:
Նախագահը ողջունել է երիտասարդներին՝ ընդգծելով, որ նման ծրագրերը կարեւոր հարթակ են պետականության հիմնարար արժեքները խորությամբ հասկանալու եւ նոր սերնդի գիտելիքները բազմակողմանիորեն զարգացնելու համար:
Հանրապետության նախագահը խոսել է պետական անկախության, ինքնիշխանության, ազատության եւ ժողովրդավարության գաղափարների մասին՝ առանձնացնելով դրանց դերը մեր հասարակական եւ քաղաքական կյանքի կազմակերպման մեջ: Նա շեշտել է, որ այդ արժեքները ոչ միայն պատմական ճանապարհի արդյունք են, այլեւ մեր ապագայի ձեւավորման հենասյուներ:
Բանախոսության ավարտին նախագահը զրուցել է «Ամառային դպրոցի» մասնակիցների հետ՝ պատասխանելով նրանց հետաքրքրող հարցերին, որոնք վերաբերել են երկրի ներքին զարգացումներին, արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին եւ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներին: Երիտասարդները հնարավորություն են ունեցել ոչ միայն ստանալու իրենց հուզող հարցերի պատասխանները, այլեւ լսելու նախագահի դիտարկումները: