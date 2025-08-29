National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
29.8.2025

29.08.2025
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է «Ամառային դպրոց» ծրագրի մասնակիցներին
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Կառավարությունում ընդունել է Ազգային ժողովի «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագրի մասնակիցներին: 
  
Վարչապետը ողջունել է ծրագրի մասնակիցներին եւ նրանց հետ քննարկել անցյալին, ներկային ու ապագայի կառուցմանը վերաբերող տարբեր հարցեր, որի ընթացքում պատանիները ներկայացրել են իրենց կարծիքներն ու դիտարկումները: 
  
Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով նրանցից յուրաքանչյուրի ապագան կարելի է կառուցել՝ սկսած դպրոցից: «Եվ հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումներն այս նպատակն ունեն. ոչ թե կառավարել ձեր կյանքը, այլ ստեղծել անհրաժեշտ միջավայր, որտեղ դուք հասկանաք, որ ձեր կյանքի հետագա ընթացքը կապված է բացառապես դպրոցում ձեր անցկացրած ամեն րոպեի հետ: Դա է՝ ապագան այսօր է: Ի՞նչ եք դուք անում դպրոցում. շատ կարեւոր է, թե ինչ փոխհարաբերություններ դուք ունեք միմյանց հետ, որովհետեւ ձեր փոխհարաբերությունները կանխորոշում եւ կանխատեսում են հանրության փոխհարաբերությունները, որոնք պետք է ունենանք: Շատ կարեւոր է, թե ինչ փոխհարաբերություններ դուք ունեք ձեր ուսուցիչների հետ, ինչ փոխհարաբերություններ ունեն ձեր ուսուցիչները ձեզ հետ: Օրինակ՝ ինչքանո՞վ է հարգված ճշմարտության մշակույթը եւ ինչքանո՞վ է դպրոցը ձեզ օգնում, որպեսզի դուք ընտրեք այն մասնագիտությունը, որը սիրում եք»,- նշել է երկրի ղեկավարը: 
  
Վարչապետի խոսքով Կառավարության առաջին խնդիրն է աջակցել աշակերտներին, որ նրանք կողմնորոշվեն, թե ինչ են սիրում, քանի որ ընդհանրապես շատ կարեւոր է ամեն ինչ անել սիրելով: Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով եթե անում ես մի բան, որը չես սիրում եւ որին չես հավատում, դա ոչ քեզ համար լավ կլինի, ոչ էլ ուրիշների: «Այս ամեն ինչը նրա մասին է, որ ապագան այսօր է, ընդ որում՝ հիմա մենք խոսում ենք անհատական մակարդակից, բայց այսպես կարելի է գալ ընդհուպ հասնել պետության մակարդակի: Եվ առանց նախագծի իրականացվող ցանկացած բան ստացվում է դեֆորմացված, այդպիսին է մարդու կյանքը, այդպիսին է մարդու տունը, այդպիսին է պետությունը, այդպիսին է ընկերությունը, այդպիսին է բիզնեսը, բացարձակապես ամեն ինչը»,- նշել է Նիկոլ Փաշինյանը: 
  
Երկրի ղեկավարը շեշտել է՝ դպրոցներում Կառավարությունը երեխաներին պետք է տա ուղերձ, որը նրանց հասկանալի կլինի, որ նրանք նայեն, կարդան եւ հասկանան՝ ի՞նչ է ասում իրենց Կառավարությունն իրենց, ի՞նչ է ասում իրենց պետությունն իրենց: «Մենք պետք է դպրոցներում շատ հասկանալի ուղերձ հղենք մեր աշակերտներին: Եվ եկանք այն եզրակացության, որ աշակերտներին ուզում ենք ասել՝ լավ սովորիր, որ լավ ապրես, որովհետեւ լավ սովորելը մոտ 80 տոկոսով երաշխավորում է, որ լավ կապրես»,- ասել է վարչապետը՝ հավելելով, որ լավ սովորելու առաջին փուլը հետեւյալն է, որպեսզի աշակերտը կարողանա կողմնորոշվել, թե ինքն ինչով է ուզում զբաղվել կյանքում, ինչն է, որ ինքը սիրում է: 
  
Հաջորդիվ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է աշակերտների հարցերին, որոնք վերաբերել են Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությանը, արտաքին եւ ներքին քաղաքականությանը, տարբեր ուղղություններով Կառավարության բարեփոխումներին, սոցիալական խնդիրների լուծմանը եւ այլ թեմաների:

29.08.2025
Ազգային ժողովի «Ամառային դպրոց» ծրագրի մասնակիցները հյուրընկալվել են նախագահական նստավայրում
Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը նախագահական նստավայրում ընդունել է Ազգային ժողովի «Ամառային դպրոց» 4-րդ ծրագրի մասնակիցներին: Նախագահը ողջունել է երիտասարդներին՝ ընդգծելով, որ նման ծրագրերը կարեւոր հարթակ են պետականության հիմնարար արժեքները խորությամբ հասկանալու եւ նոր սերնդի գիտելիքները ...
29.08.2025
Կայացել է Երիտասարդական խորհրդարանի լիագումար նիստը
Oգոստոսի 29-ին լիագումար նիստ է հրավիրել Երիտասարդական խորհրդարանը: Նիստի օրակարգում ներառված է եղել 3 օրենսդրական նախաձեռնություն: Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, հիմնական զեկուցող Ասյա Գաբրիելյանը քննարկման է ներկայացրել օրին...
29.08.2025
Ազգային ժողովում քաղաքացիների ընդունելության ժամանակացույց
ԱԺ նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյան - 08.09.2025 - 14:00-16:00,   ԱԺ նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյան - 19.09.2025 - 14:00-16:00:     1. Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողով - 02.09.2025 -10:00-12:00,   2. Տարածաշրջանային եւ եվրասիական...
29.08.2025
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կգործեն ԿԳՄՍ նախարարության լիազորությամբ
Օրենսդրական փաթեթը վերաբերում է հանրակրթության ոլորտում  լիազոր մարմնի սահմանմանը: Այս փոփոխությամբ նախատեսում ենք, որ մեր հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները կունենան մեկ լիազոր մարմին, որը ԿԳՄՍ նախարարությունն է: Այսինքն, ըստ էության, մեր երկրում բոլոր դպրոցներն անցում են կատարելու դեպ...
29.08.2025
Հանձնաժողովում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել եւ դրական եզրակացություն են ստացել մի շարք նախագծեր
ՀՀ ԱԺ գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի՝ օգոստոսի 29-ի նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկվել են մի շարք նախագծեր: «Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին» եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ կրթության, գիտութ...
29.08.2025
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ. ուղիղ հեռարձակում
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ուղիղ հեռարձակումը:   ...
29.08.2025
ՀՀ ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստերի անցկացման ժամանակացույց
Սեպտեմբերի 1-ին` ժամը 11:00-ին, 114 սրահում կհրավիրվի Ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի  նիստը:Սեպտեմբերի 2-ին` ժամը 10:00-ին, 114 սրահում կկայանա Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստը: Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի...
