Oգոստոսի 29-ին լիագումար նիստ է հրավիրել Երիտասարդական խորհրդարանը: Նիստի օրակարգում ներառված է եղել 3 օրենսդրական նախաձեռնություն:
Գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, հիմնական զեկուցող Ասյա Գաբրիելյանը քննարկման է ներկայացրել օրինագիծ, որը վերաբերում է կրթության ոլորտում արհեստական բանականության գործիքի կիրառման համար իրավական հիմքերի ներդրմանը:
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սոնա Օհանյանը նշել է, որ քննարկվող հաջորդ նախաձեռնության նպատակը հատկապես ազգային փոքրամասնությունների շրջանում վաղ ամուսնությունների կանխարգելումն է: Այս համատեքստում ընդգծվել է կրթության դերի եւ հասանելիության կարեւորությունը:
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Նորայր Հարոյանն էլ տեղեկացրել է, որ հաջորդ օրինագծով առաջարկվում են կամավորական աշխատանքի դերի բարձրացմանն ուղղված մեխանիզմներ:
Քվեարկության արդյունքում հավանության արժանացած օրինագիծն առաջիկայում կքննարկվի ՀՀ ԱԺ մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովում:
Նշենք, որ երեք օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկմանն ու քվեարկությանը մասնակցել են նաեւ 2025 թվականի «Ամառային դպրոց» ծրագրի մասնակիցները:
Նիստի ավարտից հետո երիտասարդներին ողջունել եւ հաջողություններ են մաղթել ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Դավիթ Առաքելյանը, Շվեդիայի Թագավորության դեսպանության զարգացման համագործակցության ղեկավար Կլաս Վալդենստրյոմը եւ ՄԱԶԾ նշտական ներկայացուցչի տեղակալ, ՄԱԶԾ մշտական ներկայացուցչի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կոնստանտին Սոկուլսկին: Նրանք հույս են հայտնել, որ նման ծրագրերը կլինեն շարունակական եւ հնարավորություն կտան երիտասարդներին տեղում ծանոթանալու օրենսդրական աշխատանքի առանձնահատկություններին:
Այնուհետեւ երիտասարդներին հանձնվել են մասնակցության հավաստագրեր:
Նշենք, որ արդեն երկրորդ տարին է ՀՀ Ազգային ժողովը ՄԱԶԾ «Խթանելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի արձագանքման կարողությունները, արդյունավետությունը, թափանցիկությունն ու ներառականությունը» ծրագրի հետ համատեղ իրականացնում է «Երիտասարդական խորհրդարան» ծրագիրը:
ՄԱԶԾ ծրագիրը ֆինանսավորվում է Շվեդիայի եւ Կանադայի կառավարությունների, ինչպես նաեւ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից: